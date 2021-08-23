В Сеть слили первый трейлер Человека Паука-3 и показали главного злодея

Один из участников съемочной команды опубликовал в соцсетях трейлер фильма Человек паук: нет пути домой
Ночью на 23 августа соцсети взорвались от трейлера, который опубликовала Wassila Lmouaci - специалист по эффектам, которая работала над Звездными Войнами, ОНО, Веномом и Гранью Будущего.
Ролик разошелся особенно активно по Twitter - под хэштегом #SpiderManNoWayHome, который попал в ТОП на сегодня.
Видео выглядит как съемка еще не доработанного трейлера на телефон, но даже не с экрана, а с другого телефона. Однако, можно рассмотреть лица и услышать разговоры персонажей.
ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!
Второй фильм о человеке пауке закончился тем, что Мистерио раскрыл личность Питера Паркера и обвинил его в нападениях. Так что Питер Паркер сначала скрывался, а потом кинулся в Нью-Йоркское убежище Доктора Стрэнджа. Там он просить помощи, и получает очень опасное заклинание, основанное на разветвлениях реальности из-за событий в сериале Локи. Вонг пытался его отговорить, но Стрэндж все же решился - но вместе с тем, что Питера все забыли, проявился побочные эффект заклятия - в мир Человека паука Тома Холланда вернулись суперзлодеи из предыдущих 5 фильмов с другими актерами.
Так, в финальном кадре показали Альфреда Молина в роли Доктора Осьминога.
ECCOVI IL TRAILER LEAKATO— kr¡ // is waiting for Eternals (@disvstro) August 23, 2021
PREGO VI VOGLIO BENE #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/U16K9YT06f
Сеть буквально взорвалась от комментариев поклонников, но самые ярые фанаты Marvel уже отметили, что человек, который тщательно работал над самыми популярными фильмами не мог просто так погубить свою карьеру, и это попахивает "сливом" от Файги - ведь 2 фильм заканчивается тем, что плохой парень "сливает" информацию. То же и сейчас.
А самые наблюдательные, которые смотрели все сериалы Marvel припомнили ВандуВижн, в котором 23 августа и вовсе было обведено красным на календаре. Учитывая особенности сериала, удивительно, что дата в нем никак не проявилась.