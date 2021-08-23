В Сеть слили первый трейлер Человека Паука-3 и показали главного злодея

Человек-паук / Кадр из фильма Человек-Паук: вдали от дома

Ночью на 23 августа соцсети взорвались от трейлера, который опубликовала Wassila Lmouaci - специалист по эффектам, которая работала над Звездными Войнами, ОНО, Веномом и Гранью Будущего.

Ролик разошелся особенно активно по Twitter - под хэштегом #SpiderManNoWayHome, который попал в ТОП на сегодня.

Видео выглядит как съемка еще не доработанного трейлера на телефон, но даже не с экрана, а с другого телефона. Однако, можно рассмотреть лица и услышать разговоры персонажей.

ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!

Второй фильм о человеке пауке закончился тем, что Мистерио раскрыл личность Питера Паркера и обвинил его в нападениях. Так что Питер Паркер сначала скрывался, а потом кинулся в Нью-Йоркское убежище Доктора Стрэнджа. Там он просить помощи, и получает очень опасное заклинание, основанное на разветвлениях реальности из-за событий в сериале Локи. Вонг пытался его отговорить, но Стрэндж все же решился - но вместе с тем, что Питера все забыли, проявился побочные эффект заклятия - в мир Человека паука Тома Холланда вернулись суперзлодеи из предыдущих 5 фильмов с другими актерами.

Так, в финальном кадре показали Альфреда Молина в роли Доктора Осьминога.

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ECCOVI IL TRAILER LEAKATO

PREGO VI VOGLIO BENE #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/U16K9YT06f — kr¡ // is waiting for Eternals (@disvstro) August 23, 2021

Сеть буквально взорвалась от комментариев поклонников, но самые ярые фанаты Marvel уже отметили, что человек, который тщательно работал над самыми популярными фильмами не мог просто так погубить свою карьеру, и это попахивает "сливом" от Файги - ведь 2 фильм заканчивается тем, что плохой парень "сливает" информацию. То же и сейчас.

А самые наблюдательные, которые смотрели все сериалы Marvel припомнили ВандуВижн, в котором 23 августа и вовсе было обведено красным на календаре. Учитывая особенности сериала, удивительно, что дата в нем никак не проявилась.