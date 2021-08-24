Вышел полноценный трейлер фильма Человек паук: нет пути домой

Человек паук: нет пути домой / кадр из трейлера

Новый фильм Человек паук: нет пути домой выходит в кинотеатрах 17 декабря 2021.

В новом трейлере огласили точную дату выхода фильма и показали материал, который еще не был слит с телефона за день до этого 23 августа.

В трейлере показали, что сюжет тесно завязан на Стивене Стрэндже - он не просто помогает Питеру сотворить опасное заклинание, но потом проделывает с ним тот же трюк, что и Старейшая с Халком в Войне бесконечности.

Кроме того, Питер почему-то попадет со Стрэнджем в зеркальный мир, который начнет сворачиваться так же, как это было во время боя с адептами Дормаму. Только драка в этот раз будет с Доктором Стрэнджем.

В финале трейлера подтвердили появления Доктора Октопуса, который четко появляется с какого-то портала в мир Человека-паука Тома Холланда.

Фильм Человек паук: нет пути домой выходит 17 декабря в США и 16 декабря в Украине.