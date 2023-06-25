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"Золотко, упала с неба звезда": рецензия на фильм "Астероид-Сити"

Дмитрий Видоменко
25 июня 2023, 11:02 обновлено 25 июня, 11:11
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В украинский прокат вышел новый фильм кумира хипстеров Уэса Андерсона - фантастическая комедия "Астероид-Сити".
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Том Хэнкс и Джейсон Шварцман в фильме "Астероид-Сити" / Paramount

В типичной городишко одноэтажной Америки в пустыне (то ли в Аризоне, то ли в Техасе) некогда упал метеорит. Видимо, поэтому его и избрали местом для слета юных астрономов и изобретателей. Туда же едет военный фотограф Оги Стинбек (Джейсон Шварцман), потому как его старший сын Вудро будет там участвовать. Но все усугубляется тем, что мужчина недавно овдовел и ему нужно завезти трех дочерей малышек к тестю - старому ворчуну-деду (Том Хэнкс). Параллельно в Астероид-Сити приезжает актриса на грани нервного срыва (Скарлетт Йоханнсон), немного сумашедшая астрономша (Тильда Суинтон), и молодая учительница астрономии (Майя Хоук) с выводком детей-учеников. Но вскоре внезапно случается, так сказать, близкий контакт третьей степени и злобное правительство (а дело происходит в середине 1950-х - времена очень мракобесные), закрывает городок на карантин - до выяснения.

К середине шестого десятка лет, которые прожил Уэс Андерсон, его творчество окончательно стало герметично закупоренным. И любой зритель более-менее неплохо представляет себе, что он увидит на экране. Во-первых, это вереница голливудских звезд первой величины (порой в самых маленьких роялях). Во-вторых предельно вылизанный и геометрически выверенный видеоряд. В-третьих, трагикомический сюжет, который качается то в одну, то в другую сторону. В-четвертых, ретрообстановку - про современность закоренелый инфантил Андерсон снимать не любит категорически.

В общем, все это легко применить и к "Астероид-Сити". С той лишь разницей, что режиссер, видимо, учел критику, которая на него обрушилась за прошлый фильм, "Французский вестник" - и новое кино сделал гораздо более динамичным и поджарым. И неплохо обыграл всегдашнуюю нарочитость своих фильмов. Не вдаваясь в подробности, скажем лишь, что четвертую стену Андерсон здесь рушит охотно и множество раз. Для кинозадротов здесь тоже раздолье. Наивную кинофантастику 1950-х (какую-нибудь "Запретную планету" или "Вторжение похитителей тел") режиссер пародирует одновременно и с иронией, и с любовью. Ну а список топовых актеров, которые от души играют в этом капустнике и вовсе займет пару-тройку печатных страниц.

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Подытоживая - кино точно не разочарует преданных фанатов Уэса Андерсона и наверняка сможет на пару часов выключить из реальности обычных зрителей, решивших часть своего уик-энда провести в кинотеатре.

Смотрите на видео трейлер "Астероид-Сити":

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