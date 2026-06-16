Женщина вытащила речного монстра, который заманивал ее в глубокую яму

Женщина поймала и отпустила огромную бурую форель / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

Вы узнаете:

Какая рыба едва не утащила снасть на дно реки

Почему гигантскую форель назвали "мегалодоном"

Что произошло в глубокой яме на реке

Американка Кэролайн Лэнгдейл из Джорджии отправилась на Запад США вовсе не за рекордом. Главной целью поездки была охота на индейку Мерриама в штате Вайоминг. Однако неожиданное изменение планов привело ее к одной из самых впечатляющих рыболовных историй года.

Из-за охоты женщина решила перенести запланированную рыбалку на один день позже. Именно это решение, по ее словам, изменило все. Уже 30 мая во время сплава по Южному рукаву реки Снейк в Айдахо она поймала и отпустила огромную бурую форель длиной 30,5 дюйма (около 77,5 сантиметра). Об этом пишет Outdoor Life.

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Форель, которая могла уйти

Рыбалка проходила под руководством опытного гида Эда Эмори, который работает на реке уже 36 сезонов. По его словам, столь крупных форелей они называют "мегалодонами", в честь доисторической гигантской акулы.

Утро началось удачно. Лэнгдейл быстро поймала несколько крупных рыб, включая радужную форель длиной более 50 сантиметров. Однако затем ей попалась еще более крупная добыча, которая оборвала снасть.

Рыбалка проходила под руководством опытного гида Эда Эмори / Фото: Outdoor Life

Спустя некоторое время рыболовам представился второй шанс. На глубоком участке реки поплавок резко ушел под воду, а рыба направилась к затонувшему дереву (месту, где многие трофеи ранее сходили с крючка). Почти десять минут женщина боролась с гигантом, пока гид маневрировал лодкой, не позволяя форели уйти в препятствия.

Когда рыба впервые показалась на поверхности, стало понятно, что речь идет об исключительном экземпляре.

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Новый рекорд Айдахо

После успешного вываживания Эмори решил измерить улов. Длина форели составила 30,5 дюйма, что превышает действующий рекорд штата Айдахо в категории "поймал и отпустил", установленный в 2016 году.

Длина форели составила 30,5 дюйма / Фото: Outdoor Life

По словам Лэнгдейл, представители Департамента рыболовства и охоты Айдахо уже получили необходимые материалы и сейчас рассматривают заявку на официальное подтверждение рекорда. Окончательное решение ожидается в ближайшие недели.

Несмотря на возможное признание, сама американка говорит, что для нее важнее не титул, а воспоминания о невероятном дне на реке.

Ранее Главред писал о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.

Также сообщалось о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

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