Почему Зеленский может запросто победить

Иван Яковина
Украинский журналист
3 января 2019, 06:58

Шоумен продолжит всех удивлять своей предвыборной кампанией.

Зеленский Владимир
Зеленский может запросто выиграть президентские выборы / 95 квартал

Общепринятая точка зрения гласит, что разнокалиберным лицедеям и клоунам не место в политике, там должны работать только "серьезные люди".

Категорически не согласен с этим утверждением. Самые успешные политики - обязательно в значительной степени артисты. Любого/любую возьмите - и найдете в них заметный артистический дар.

Более того, во всем мире в последние несколько лет определение кандидата "клоуном" - это почти залог успеха его избирательной кампании. Трамп, Дутерте, Босонару, Сальвини - все оттуда. Даже любимый многими Макрон в первую очередь - прекрасный шоумен. Президент он, как выяснилось, никакой.

Читайте такжеГлупая медуза ПорошенкоИ объяснение этому явлению есть. В демократиях лидеров сейчас выбирают излишне широкие, на мой взгляд, народные массы - люди, очень избалованные вниманием к себе. Самые крутые корпорации планеты платят космические деньги, лишь бы только увлечь и развлечь покупателя, убедив его купить свой продукт или услугу.

Это как родители, порой вынужденные разыгрывать целые спектакли, лишь бы убедить привередливого ребенка съесть что-нибудь полезное, но безвкусное. Вот тут то же самое. В современном мире мозг избирателя должен быть отключен. Он должен "голосовать сердцем" - не думая и не рефлексируя. Всю кампанию избиратель, как бандерлог, должен быть заворожен и ослеплен разворачивающимся действом. Само это действо обязано быть масштабным, ярким, кричащим и скандальным. Оно запросто может быть леденящим кровь от ужаса или мерзости, но ни в коем случае - скучным или пресным.

Абсолютно естественно, что для этого артисты годятся намного лучше, чем сухие и взвешенные политики с бизнесменами. В большой политике для успеха быть шоуменом уже не плохо, а, наоборот, просто необходимо. Иначе ты не выиграешь конкуренцию за внимание избирателя.

Читайте такжеГлавное последствие новогоднего скандала с ПорошенкоМедиа стали не четвертой, а единственной властью.Трамп, скажем, стал известен миру не как политик и не как бизнесмен, а как скандальный телеведущий. Бесхитростный, взывающий к самым примитивным позывам публики, но яркий и шокирующий. Из зомбоящика, например, произошла его манера говорить - ультракороткие предложения по 3-5 слов, повторяемые по несколько раз. Он как гвозди вколачивает их в не слишком крепкие умы большинства избирателей. Да так, что извлечь их оттуда потом почти невозможно. Он пришел к использованию этой технологии опытным путем - в шоу она крайне эффективна и популярна.

В рамках передачи о Голобородько менеджеры Зеленского могли отработать кучу самых разных технологических приемов, протестировать их на живой публике, измерить ее реакцию и отклик. Я уверен, что отличная идея выдать его в эфир вместо Порошенко в новогоднюю ночь, полностью перебив повестку гаранта, - не последняя "фишка" кампании.

Технологий такого рода будет еще очень много. Причем, думаю, новые выступления Зеленского будут страшно возмущать околополитическое болотце, массово взрывая пуканы, вызывая скрежет зубовный и требования "извиниться и покаяться".

Читайте такжеНовогодняя справка, или Почему Зеленского показали вместо ПорошенкоДональд Трамп, скажем, так и поступал. Но когда 17 других кандидатов требовали от него извинений, он говорил, что они жалкие попрошайки, лузеры и ничтожества, они не стоят и его мизинца. Он сочинял о них дикие истории, не имеющие отношения к реальности, он говорил вещи, которые вызывали оторопь у всей американской политоты. И ничего - народ с восторгом это все принимал, требуя еще Трампа.

Почти не сомневаюсь, что Владимир Зеленский будет так же жечь напалмом. Ну, скажем, он объявит, что обменяет всех депутатов на Сенцова. Или пообещать (тут представьте себе нечто самое страшное, дикое или возмутительное, о чем вы только можете подумать, но способное понравиться большой группе избирателей).Если он будет постоянно бомбить избирателя такими речами, избегая любых скучных разговоров о своей программе, команде или конкретных планах на будущее, он обязательно станет президентом.

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Владимир Зеленский выборы-2019 Иван Яковина
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