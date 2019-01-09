15 причин не голосовать за Порошенко

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

9 января 2019, 08:35

Список побед после Майдана не выглядит конкретно и осязаемо.

Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Итак, повторим, почему не Порошенко.

Передо мной вообще не стоял вопрос за кого голосовать 31 марта, если бы список наших побед спустя 5 лет после Майдана выглядел более конкретно и осязаемо. Например, приблизительно так:

1. Добыча газа увеличилась на 25 млрд. кубов и мы из импортера превратились в маленького (7-10 ярдов в год) , но экспортера газа в Европу. На рынок зашли крупные иностранные газо и нефтедобывающие компании из США, Европы, Китая.

2.Построен или достраивается завод по производству ядерного топлива и Украина перешла полностью на замкнутый ядерный цикл. Достраиваются два энергоблока Хмельницкой АЭС.

Читайте такжеПорошенко запутался между двумя олигархами3. Военно-морские силы получили два новых корвета и 10 ракетных катеров, плюс поддержанных 1-2 фрегата класса "Оливер Перри" из США.

4. Построены два новых НПЗ, которые позволяют перерабатывать арабскую и кавказскую нефть со степенью переработки 96%.

5. Построена рокадная дорога в две полосы от Счастье- Северодонецк-Краматорск-Покровск-Волноваха- Мариуполь далее построен сквозной автобан Мариуполь-Херсон-Николаев-Одесса-Измаил. Параллельно построена новая железная дорога, связывающая юг Украины и разрывающая угрозу блокады Приазовья со стороны России.

6. Проведена капитальная реконструкция автодорог всех ключевых транспортных коридоров. Принята национальная стратегия развития инфраструктуры на 15 лет.

7. Работает государственная лизинговая программа, что позволила вывести производство Ан-148 до 7-10 штук в год. Программа привязана к инфраструктурной программе "Региональный аэропорт", которая направлена на развитие авиаперевозок между областными центрами Украины. Получены первые два грузовых Ан-188 для ВВС Украины с двигателями Pratt& Whitney

8. Налоговая нагрузка на бизнес уменьшена до минимального уровня в ЕС (например, Румыния, Болгария). Нужно конкурировать за капитал.

9. Определены пять крупных проектов для пяти базовых макрорегионов (Запад, Восток, Юг, Центр, Киев) , которые приоритезируют перспективы их развития на 15-20 лет.

Читайте такжеГлавное последствие новогоднего скандала с Порошенко10. За решеткой оказались пара крупных олигархов, пара сотен представителей титульных сословий (прокуроры, менты, судьи, обслуга). ОПГ разгромлены. Институт смотрящих исчез.

11. На границе с Россией и Беларусью построена полноценная стена с современными системами слежения.

12. Произведена оптимизация госуправления. Удалены все дублирующие функции, ненужные разрешительные системы и институты. Реальный размер отката уменьшился до 10%. Местное самоуправление получило реальные инструменты развития.

13. Проведена земельная реформа. Создана Земельный банк. Государство обеспечивает лизинг сельскохозяйственной техники и т.д. и т.п. в подобном духе. Вообще, сосредотачивается на реальном секторе. Как известно, производящие нации процветают, а непроизводящие им завидуют.

14. Начат эксперимент в системе образования, где максимально упрощаются условия для создания частных школ и университетов. Упраздняются дурацкие стандарты из времен царя Гороха. Ресурсов у государства все равно мало. так что пусть не мешает найти оптимальную форму современного обучения.

15. Создана Государственная академия государственного управления, которая поставила на поток производство кадров для региональных и местных администраций.

Вот если бы половина этого была сделана, то, вообще, не стоял бы вопрос голосовать за Порошенко или нет… А так, звиняйте.

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