Порошенко подготавливает общество к принятию Медведчука

Итак, со вчерашней пресс-конференции президента, когда его спросили о Медведчуке, то он ответил следующее.

Порошенко: "Мы все понимаем, де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина (вздыхает) и является единственным, возможно, источником, каналом для донесения этой информации. И, если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших хлопцев и девчат домой, независимо от того, заложники ли это на оккупированной территории или это политзаключенные, я буду это делать, буду встречаться, и все все понимают..."

Интересными в этом ответе являются следующие моменты.

Во-первых, это попытка "перебросить" вопросы участия Медведчука в переговорном процессе исключительно на Путина, хотя именно Порошенко предоставлял ему мандат на ведение переговоров и особый статус для реализации этого мандата. Очевидно, что это все делал не Путин, а сам Порошенко.

Во-вторых, эти заявления в стиле "ну, вы понимаете" указывают на то, что переговорный канал во главе с Медведчуком функционирует.

Более того, как признает Порошенко, Медведчук остался последним каналом для связи с Кремлем, потому что Путин "вне зоны" для Порошенко. И сейчас именно Медведчук будет решать, какие слова Порошенко пересказывать президенту РФ, а что - не надо. Как говорит Петр Алексеевич, "все всё понимают". Поэтому и вздыхает Порошенко, поскольку и он это хорошо понимает.

А, учитывая последние события с пленением украинских моряков, Порошенко должен их освободить, потому что это будет пятном на его репутации, которую политические оппоненты (прежде всего, Тимошенко) будут использовать против него. При этом, он понимает, что никакого освобождения моряков не будет, если в этом процессе не будет фигурировать Медведчук. Итак, всем этим "вы понимаете" он, очевидно, готовит общественность к этому.