Журналисты предоставили доказательства регулярных встреч Порошенко и Медведчука

Авторы расследования наблюдали за политиками на протяжении четырех месяцев.
Журналисты программы "Схемы" выяснили, что президент Петр Порошенко часто тайно встречается с пророссийским лидером Виктором Медведчуком.
Расследователи уверяют, что пока они съемку вели тайно, одиозный кум президента России Владимира Путина приезжал в Администрацию президента беспрепятственно. Однако, как только расследование журналисты начали проводить открыто, встречи попытались скрыть. Видео программы опубликовано в YouTube.
"Возможно подтверждением того, что Банковой выгодно держать пророссийского политика в украинской политике, служат регулярные встречи Медведчука с высшим руководством государства", - предполагают авторы.
"Схемы" увидели кортеж Медчедчука у АП 24 октября 2018 года. Он там простоял около часа, а затем уехал.
"27 октября в 18-35 кортеж Порошенко покидает АП. В 19-10 на обуховской трассе кортеж Медведчука поворачивает в поселок, где живет Порошенко. Мы отправляемся вслед, чтобы зафиксировать, не в гости ли к Порошенко приехал Медведчук, но нас сразу, с применением спецсредств, останавливает полиция"- констатируют журналисты.
Расследователи уверяют, что Медведчук был у Порошенко дома, но, заметив слежку, уехал через тайные ворота. Возле них были заметны свежие следы от колес.
Затем Mercedes Медведчука журналисты фиксировали у АП 5 и 17 ноября. Однако у Порошенко встречи с пророссийским политиком отрицают.
"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ВКГ в Минске Виктором Медведчуком", - отметили в АП в ответ на журналистский запрос относительно контактов с кумом Путина.
Напомним, ранее украинский журналист Александр Дубинский заявил, что президент России Владимир Путин сделал свою ставку на выборах в Украине-2019 на действующего главу государства Петра Порошенко.