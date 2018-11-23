Журналисты предоставили доказательства регулярных встреч Порошенко и Медведчука

Журналисты показали, что Порошенко и Медведчук весьма активно общаются / Фото: коллаж comments.ua

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что президент Петр Порошенко часто тайно встречается с пророссийским лидером Виктором Медведчуком.

Расследователи уверяют, что пока они съемку вели тайно, одиозный кум президента России Владимира Путина приезжал в Администрацию президента беспрепятственно. Однако, как только расследование журналисты начали проводить открыто, встречи попытались скрыть. Видео программы опубликовано в YouTube.

"Возможно подтверждением того, что Банковой выгодно держать пророссийского политика в украинской политике, служат регулярные встречи Медведчука с высшим руководством государства", - предполагают авторы.

"Схемы" увидели кортеж Медчедчука у АП 24 октября 2018 года. Он там простоял около часа, а затем уехал.

"27 октября в 18-35 кортеж Порошенко покидает АП. В 19-10 на обуховской трассе кортеж Медведчука поворачивает в поселок, где живет Порошенко. Мы отправляемся вслед, чтобы зафиксировать, не в гости ли к Порошенко приехал Медведчук, но нас сразу, с применением спецсредств, останавливает полиция"- констатируют журналисты.

Расследователи уверяют, что Медведчук был у Порошенко дома, но, заметив слежку, уехал через тайные ворота. Возле них были заметны свежие следы от колес.

Затем Mercedes Медведчука журналисты фиксировали у АП 5 и 17 ноября. Однако у Порошенко встречи с пророссийским политиком отрицают.

"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ВКГ в Минске Виктором Медведчуком", - отметили в АП в ответ на журналистский запрос относительно контактов с кумом Путина.

Напомним, ранее украинский журналист Александр Дубинский заявил, что президент России Владимир Путин сделал свою ставку на выборах в Украине-2019 на действующего главу государства Петра Порошенко.