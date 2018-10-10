Кремль определился с кандидатом на выборах в Украине-2019 - журналист

Путин решил оказывать поддержку Петру Порошенко, считает Дубинский

Президент России Владимир Путин сделал свою ставку на выборах в Украине-2019 на действующего главу государства Петра Порошенко.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал украинский журналист Александр Дубинский, отметивший, что лучшим тому доказательством является активное участие Медведчука в "собирательстве" информационных каналов.

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Он также опубликовал ссылку на "доказательства причастности номинала Медведчука, депутата Козака, к покупке телеканала "Прямой", связанного с Порошенко".

Читайте такжеПутин уже ничего не решает, в Кремле зреет гибридный переворот"Таким образом, человек Путина и его смотрящий за выборами контролирует лавинную долю информационного телевещания в стране. Все, чтобы обеспечить Порошенко комфортную медиа-среду на выборах в 2019 году. Так что, еще раз вспомните слова российского политолога Белковского о том, что Путин уже сделал ставку на украинских выборах 19 года. Эта ставка Кремля на Порошенко", - отметил Дубинский.