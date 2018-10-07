Кум Путина на росТВ рассказал об отдыхе в Крыму

Виктор Медведчук сообщил, что в прошлом и текущем году отдыхал в Крыму / vybor.ua

Политик и бизнесмен, кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что в 2017 и в 2018 годах отдыхал в захваченном РФ Крыму.

Политик планирует и в будущем отдыхать на полуострове, рассказал он в эфире российского телеканала "ТВ Центр".

"… согласно действующего законодательства Украины,… Крым — это территория Украины. К сожалению, де-факто, это сегодня Россия…", — отметил он.

По словам Медведчука, проблемы, которые существуют в нашей стране, нужно решать постепенно, а начинать надо с Донбасса. "По сердцу, Крым — это место, где я отдыхал, Крым — это место, которое я любил и люблю, и где я отдыхаю сегодня… Я и в этом году отдыхал, и в прошлом и буду отдыхать дальше", — добавил предприниматель.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что Владимир Путин считает Донбасс территорией Украины, и можно договориться о возвращении неподконтрольной Киеву части территории на условиях широкой автономии.