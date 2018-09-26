Покончить с Украиной, или Зачем дружить со страной, мечтающей нас уничтожить

Денис Казанский

журналист

26 сентября 2018, 08:12

Называть Россию "братской страной" и призывать к сближению с ней могут только люди, которые сами разделяют нацистские взгляды российских правителей.

Украина, Россия, сестры, братья, дружба 01
В России называют Украину "братской страной" и призывают ее уничтожить/ goodfon.ru

Реалии сегодняшней России, с которой нам предлагают налаживать отношения и дружить наши доморощенные "миротворцы", вроде Евгения Мураева и Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь "Роснефти", прокремлевской журналист Михаил Леонтьев в прямом эфире государственного радио "Вести" призывает уничтожить Украину и жалеет, что Россия не сделала этого в 2014-м году, пока наша армия была слаба и не могла оказать достойное сопротивление.

Читайте такжеПутин перешел к прямым угрозам УкраинеИнтересно, что с российской стороны в адрес Украины регулярно звучат обвинения в фашизме/нацизме, но при этом поистине нацистские заявления совершенно спокойно на всю страну делают российские политики и журналисты. Уничтожить "братскую страну", истребить целый народ? Да запросто!

Заявление Михаила Леонтьева - это ровно то же самое, что 80 лет назад говорили идеологи Третьего рейха. Например, Альфред Розенберг в своей книге точно так же призывал уничтожить Польшу. Гитлер - Чехословакию. Нацисты разработали целый план "Ост", в котором обосновывали необходимость уничтожения славянских государств восточной Европы и онемечивания поляков, чехов, словаков, украинцев.

И вот в государстве, которое хвастается тем, что победило фашизм, теперь в федеральных СМИ на всю страну звучат призывы точно так же покончить с Украиной. И их озвучивают не какие-то случайные маргиналы из подворотни, а вполне себе официальные лица.

Убежден, что назвать такое государство братским и призывать к сближению с ним могут только люди, которые сами разделяют нацистские, человеконенавистнические взгляды российских правителей.

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Россия Виктор Медведчук Денис Казанский Евгений Мураев
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