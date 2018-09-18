Медведчук раскрыл позицию Путина по Донбассу

18 сентября 2018, 13:00

Политик полагает, что можно договориться о возвращении неподконтрольной территории на условиях широкой автономии.

Виктор Медведчук: Путин считает, что Донбасс — это территория Украины
Путин считает, что Донбасс является территорией Украины, утверждает Виктор Медведчук / Reuters

Политик и бизнесмен, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что российский лидер считает Донбасс территорией Украины.

Можно договориться о возвращении неподконтрольной Киеву части востока Украины на условиях широкой автономии, рассказал предприниматель в интервью телеканалу NewsOne.

"Путин считает, что Донбасс — это территория Украины. Это официальная позиция России. Так считает МИД России, так считает Путин, который неоднократно это публично заявлял", — сказал собеседник.

Медведчук подчеркнул, что РФ с 2014-го за четыре года не признала независимость (самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Ред.), несмотря на то, что она была проголосована на так называемом "референдуме" 11 мая 2014 года. "Значит, у России есть позиция по этому поводу", — добавил он.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что силовой вариант возвращения захваченной территории Донбасса под контроль Киева будет катастрофой для украинского народа, потому что способен "реально подорвать государственность Украины".

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Донбасс Виктор Медведчук Владимир Путин
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