Лавров пригрозил Украине "катастрофой" при попытке вернуть Донбасс силой

Лавров пригрозил Украине "катастрофой" / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что силовой вариант возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины недопустим.

Такое заявление он сделал после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий. Это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины", — цитирует Лаврова RT.

Свою позицию российский дипломат объяснил тем, что "нельзя воевать со своими гражданами".

Ранее спецредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил официальный Киев в том, что тот делает недостаточно для соотечественников, которые живут на контролируемых "ДНР" и "ЛНР" территориях. Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил он.

Напомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине. Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что россияне находятся на украинской территории.