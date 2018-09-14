Лавров пригрозил Украине "катастрофой" при попытке вернуть Донбасс силой

14 сентября 2018, 21:07

Свою позицию российский дипломат объяснил тем, что "нельзя воевать со своими гражданами".

Сергей Лавров
Лавров пригрозил Украине "катастрофой" / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что силовой вариант возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины недопустим.

Такое заявление он сделал после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

"Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий. Это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины", — цитирует Лаврова RT.

Свою позицию российский дипломат объяснил тем, что "нельзя воевать со своими гражданами".

Ранее спецредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил официальный Киев в том, что тот делает недостаточно для соотечественников, которые живут на контролируемых "ДНР" и "ЛНР" территориях. Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил он.

Напомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине. Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что россияне находятся на украинской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина батальон Донбасс Сергей Лавров оккупация Донбасса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:25
Боширов и Петров причастны к спецслужбам России - The Bellingcat
21:50
Мэрайя Кэри показала пышную грудь и стройные ноги в новом клипе: опубликовано видео Видео
21:41
Порошенко назвал Украину "историей успеха на рынках развивающихся стран"
21:18
"От ковров-самолетов". В России высмеяли слова Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС
21:07
Лавров пригрозил Украине "катастрофой" при попытке вернуть Донбасс силой
20:55
"Никогда не отказаваться от...". В Британии столетний пенсионер поделился секретом долгой жизни
20:48
Варфоломею развязали руки: эксперты назвали последствия демарша РПЦ Видео
20:45
В Армянске объявлен режим чрезвычайной ситуации
20:24
"Нелегитимное решение". В Полтаве депутаты уволили мэра и сотрудников горисполкома
20:10
Вмешательство России в выборы в США: Манафорт нанес удар по Трампу
20:00
Нужна трансплантация: у автора хитов Повалий, Билык и Могилевской нашли страшную болезнь
19:54
Манафорт хотел убедить "евреев Обамы" отказать в поддержке Тимошенко - The New York Times
19:45
Белка-спортсменка и "обнимашки" ящериц. В Сеть выложили уморительные и мимимишные фото животных Фото
19:38
"За яйца и к бамперу": Сеть возмутила жестокая расправа над собакой в Винницкой области Фото
19:25
Китай поддержал антироссийские санкции
19:18
Рост "минималки" и миллиард на кино: Кабмин одобрил проект госбюджета-2019
18:57
Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия Фото Видео
18:51
Ждем +10 градусов: какой будет погода в Украине в начале следующей недели Видео
18:15
"От удара потерял сознание": музыкант Приступа попал в серьезное ДТП под Киевом
17:59
Яценюк обсудил с Волкером возможность политического реванша России в Украине
17:50
В РПЦ решили прекратить упоминать патриарха Варфоломея в молитвах Видео
17:02
Стала известна причина отмены поездки Собчак в Украину
17:00
"Как на иконе": Ольга Бузова возмутила фанатов фото в образе богини
16:56
По цене "Мерседеса": в Украине последний iPhone предлагают купить больше чем за 120 тыс. грн Фото
16:31
"Дно пробито": сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида Видео
16:14
"Ей нужна она". В Сеть выложили снятый в Киеве откровенный фотопроект о сексе девушек Фото
16:10
Волкер обвинил власть Украины: мало делает для граждан на неконтролируемой территории
15:51
Скандал в Киеве: в детсадах воспитанников кормили гнилым мясом
15:44
"НАБУ" открыло дело против Антона Геращенко - СМИ
15:24
В Азовском море Россия устроила провокацию с опасными маневрами возле украинского корабля Фото Видео
15:19
"Неожиданно": Потап удивил фанатов изменениями во внешности
14:56
"Наконец Путин что-то решил": патриарх Кирилл собрал срочное совещание по автокефалии в Украине Видео
14:49
"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington Post
14:45
"'Впаривают пургу!": Ницой обрушилась на Министерство образования с новыми обвинениями
14:37
Порошенко поменял правила службы в украинской армии
14:14
Обвинения в незаконном обогащении: суд принял решение по делу Омеляна Видео
14:10
Лапал за попу и страстно целовал: звезда "Такси" изменил супруге с российской моделью plus-size Видео
13:52
Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро
13:42
Беременные модели, красотки plus-size и сестры Хадид: Рианна представила универсальную линию нижнего белья Фото
13:40
Астролог рассказал, когда Украина станет членом ЕС
13:25
СМИ узнали, на чем зарабатывает резиденция Порошенко Видео
13:21
У Кличко объяснили, что ускорит возвращение киевлянам горячей воды
13:14
Суд по "долгу Януковича": Украина выиграла апелляцию в английском суде
13:11
"Что Вы мне горбатую гору лепите": Сеть продолжает "пылать" сарказмом по интервью Петрова и Боширова
13:09
Маша Ефросинина поразила поклонников изысканным платьем с глубоким декольте Видео
12:54
Ажиотаж вокруг IKEA в Украине: в Сети волна шуток и фотожаб Фото
12:50
В России не будет "майдана", и в этом главная ее проблема мнение
12:38
"Как труп невесты": Анджелина Джоли ужаснула истощенным видом Фото
12:20
"Новый хит на всех свадьбах": Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек Видео
12:17
СМИ заподозрили Минфин в поддержке нелегального игорного бизнеса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять