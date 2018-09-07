Попрыгунчик Лавров: что означают новые заявления Кремля по Донбассу

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 сентября 2018, 06:57

Москва пользуется гибелью Захарченко, чтобы "соскочить" со встреч в нормандском формате.

Климкин, Лавров
Лавров пытается соскочить с нормандского формата

После смерти главы группировки "ДНР" Александра Захарченко глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров настойчиво повторяет один и тот же тезис – о "невозможности" и даже "кощунственности" проведения дальнейших встреч в "нормандском формате".

Эти заявления министра иностранных дел России можно было бы объяснить банальной политической пропагандой, если бы только он не сопроводил их ремаркой, что страны-участницы "нормандского формата" – Германия и Франция – "не могут повлиять на президента Порошенко". И единственный, кто может влиять на украинскую сторону – это США.

Это заявление, очевидно, не имеет никакого отношения к смерти Захарченко, да и сам Лавров подчеркивает, что делает его "в более широком плане". И тогда все становится на свои места.

Кремль просто пользуется гибелью Захарченко, чтобы "соскочить" со встреч в "нормандском формате" и вернуться к переговорам с американцами.

Эти соскоки и подскоки происходят волнообразно, и всякий раз для них находят поводы, которые не имеют никакого отношения к политической реальности. Диалог с американским представителем Куртом Волкером заморозили, потому что якобы были возмущены его публичными заявлениями и вообще не были уверены в том, что Волкер имеет влияние на Киев. Волкер с публичными заявлениями выступать не перестал, но теперь оказывается, что разговаривать нужно с Соединенными Штатами.

Читайте также"Вялотекущий гнойник": что ждет Донбасс после ликвидации ЗахарченкоЧерез несколько недель произойдет еще что-то, что даст Москве повод в очередной раз отказаться от диалога с американцами и вернуться к "нормандскому формату" – о Захарченко тогда и не вспомнят, будто и не было его никогда. Потому что дело не в Захарченко, не в публичных заявлениях и даже не в украинской позиции. Дело в нежелании Кремля уходить с Донбасса, в стремлении закрепить "статус" "народных республик" просто с помощью политики свершившихся фактов, с помощью времени.

Часто говорят, что Кремлю гораздо проще уйти с Донбасса, чем из Крыма – якобы потому, что Крым официально присоединен к России и "прописан" в ее Конституции, а с Донбассом ничего такого не произошло, Россия по-прежнему признает территориальную целостность Украины – без Крыма – и не признает государственности "народных республик". Но эти доводы – самоуспокоение.

Государственности Приднестровья Россия вот уже 27 лет не признает, что не мешает ей содержать эту фактически оккупированную часть Молдовы и сотрудничать с ней как с "почти полноценным" государством. Государственности Абхазии и Южной Осетии Читайте такжеТолько не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенестиРоссия не признавала вплоть до войны 2008 года, территориальная целостность Грузии не подвергалась сомнениям. А потом в несколько дней все изменилось, Россия фактически аннексировала и Абхазию, и Южную Осетию – и о территориальной целостности Грузии больше уже никто не упоминал. Поэтому не стоит обманывать самих себя. Путин с Донбасса не уйдет. И из Крыма не уйдет. Что, впрочем, вовсе не означает, что территориальная целостность Украины и других бывших советских республик не будет восстановлена.

Ведь Сталин тоже ниоткуда не уходил, а только приходил. И Хрущев, и Брежнев. И даже Горбачев не хотел ниоткуда уходить – ни из балтийских стран, ни из Украины.

Советский Союз – нужно отдать ему должное – ниоткуда не ушел. Он просто развалился.

Виталий Портников, журналист, для Крым.реалии

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
Донбасс Виталий Портников нормандский формат Сергей Лавров
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