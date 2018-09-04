Лавров упрекнул западных лидеров и рассказал о будущем нормандского формата после убийства Захарченко

Сергей Лавров / Reuters

Проведение переговоров в нормандском формате после того, как на минувшей неделе был убит глава группировки "ДНР" Александра Захарченко − кощунственно.

Соответствующее мнение озвучил глава украинского МИД Сергей Лавров. "Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке, − цитирует его новостное агентство "РИА Новости".

Кроме того, Лавров не упустил случае неодобрительно высказаться о партнерах по нормандскомй формату. "Ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать (пренебрегать − "Главред") своими обязанностями уже не первый год", − сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее Лавров уже сообщал о невозможности проведения переговоров в нормандском формате.