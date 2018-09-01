Ликвидация Захарченко: Лавров заявил о невозможности проведения переговоров в "нормандском формате"

Сергей Лавров / Reuters

После ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко проведение переговоров в "нормандском формате" невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в "нормандском формате", как этого хотели многие европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся", - почеркнул он.

При это он назвал ликвидацию Захарченко откровенной провокацией, направленной на срыв Минских соглашений, передает УНИАН.

"Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями", - добавил Лавров.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.

При этом по данным "Апострофа", "Ташкент" также скончался в результате взрыва.