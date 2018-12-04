Медведчук больше не участвует в переговорах трехсторонней группы – Марчук

Виктор Медведчук больше не представляет украинскую сторону на переговорах в Минске / vybor.ua

Глава движения "Украинский выбор" и кум президента России Виктор Медведчук больше не представляет интересы Украины на переговорах в Минске.

"Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ – уже несколько раундов другой человек", - цитирует BBC News Украина представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.

Роль Медведчука в переговорном процессе Марчук оценивать отказался, уйдя от ответа. Он подчеркнул, что уже теперь к переговорам в Минске это не имеет никакого отношения.

Украинский представитель подчеркнул, что выборы в ОРДЛО значительно повлияли на формат переговоров.

"От Донецка изменился переговорщик, от Луганска остался тот же. Но "выборы" — это серьезный и демонстративный подрыв (переговоров — ред). Для меня лично это одно и то же – незаконные выборы и обстрел и плен наших ребят", - подытожил он.

Напомним, в парламенте Британии в рамках дебатов в связи с российской агрессией в Керченском проливе депутат Шотландской национальной партии Мартин Дохерти-Хьюз призвал правительство расследовать связи президента Украины Петра Порошенко с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Как ранее сообщалось, журналисты программы "Схемы" выяснили, что президент Петр Порошенко часто тайно встречается с пророссийским лидером Виктором Медведчуком.