В британском парламенте призвали расследовать частые встречи Порошенко и Медведчука

В парламенте Британии интересуются встречами Порошенко и Медведчука / Фото: Pasmi.ru

В парламенте Британии в рамках дебатов в связи с российской агрессией в Керченском проливе депутат Шотландской национальной партии Мартин Дохерти-Хьюз призвал правительство расследовать связи президента Украины Петра Порошенко с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

"В связи с этим я прошу министра по вопросам Среднего Востока Алистера Бьорта пообещать Палате общин, что связи между президентом Украины и правой рукой Владимира Путина Виктором Медведчуком будут полностью расследованы, а результаты – обнародованы", - цитирует британского политика Громадське.

Дохерти-Хьюз выразил обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых областях Украины объявили военное положение. По его словам, главы демократических государств редко прибегают к таким крайним мерам.

Министр Бьорт ответил депутату, что правительство будет тщательно следить за введением и последствиями военного положения в Украине.

В парламенте также предложили ввести санкции в отношении российских моряков, которые захватили украинские корабли с членами экипажа.

Как ранее сообщалось, журналисты программы "Схемы" выяснили, что президент Петр Порошенко часто тайно встречается с пророссийским лидером Виктором Медведчуком.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины.