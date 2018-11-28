"Это вовсе не страшилки": в МВД заявили о 80 тысячах российских военных на границе с Россией

28 ноября 2018, 21:27

В ведомстве уточнили, что реальная угроза может быть гораздо серьезнее.

Российские военные вохле границ Украины, танки
Российские военные дислоцируются около границ Украины / Reuters

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии, поэтому Украина должна быть готова к негативному развитию событий.

"Это еще не окончательная цифра. Батальонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, десантно-штурмовые батальоны, спецподразделения ГРУ и МВД РФ. Разворачиваются полевые госпитали. Это вовсе не страшилки, а сухая констатация факта", - написал Шкиряк в Facebook.

Советник главы МВД полагает, что вероятность наземного вторжения России на территорию Украины крайне велика, поэтому следует ожидать очередного акта кремлевской агрессии.

"Мы должны быть готовы к самому плохому развитию событий ... Сегодня нам, как и тогда, в 2014-2016–м, необходимо единение всего народа вокруг поддержки украинской армии, правоохранительных органов, наших спецслужб", – написал чиновник.

Сотрудник правоохранительного ведомства заверил, что все компетентные службы Украины готовы к выполнению поставленных задач и противостоянию российской агрессии.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины.

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