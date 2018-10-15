У Медведчука объяснили "местью" нападение на его офис в Киеве

У Медведчука нашли причину нападения на офис / Reuters

Представители Виктора Медведчука считают, что нападение на офис экс-политика в Киеве является ответными действиями в связи с "принципиальной позицией" по мирному урегулированию на востоке страны.

"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

В сообщении отмечается, что правоохранители никак не отреагировали на действия злоумышленников. У Медведчука это связывают с тем, что правящая партия поддерживает антироссийскую деятельность и насильственные методы политической борьбы.

В "Украинском выборе" заявили, что инициаторы нападения не хотят допустить мирного решения конфликта на Донбассе, хотя именно эту позицию поддерживает большинство украинцев.

Напомним, в Киеве представители праворадикальной организации С14 разгромили офисное помещение, которое принадлежит пророссийскому бизнесмену Виктору Медведчуку. В здании они разбили окно, бросили внутрь файеры и написали на стене лозунги.