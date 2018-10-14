"Обманный маневр Кремля": экс-депутат Госдумы назвал самого выгодного для Путина кандидата в президенты Украины

Владимир Путин и Виктор Медведчук / vybor.ua

Президент РФ Владимир Путин вряд ли предполагает, что Виктор Медведчук может стать украинским президентом, заявил депутат Госдумы 2007-2016 годов Илья Пономарев. .

"Для Кремля в Украине есть Медведчук и есть все остальные", - подчеркнул он во время чата в "Главреде", отвечая на вопрос о наиболее выгодных для Кремля кандидатах в президенты Украины.

"Договариваться с кем бы то ни было в Украине всегда очень сложно. Это связано с внутренними процессами в самой Украине. Так что думаю, сравнивать кандидатов по этому показателю бессмысленно. И я думаю, что в Кремле их так и не сравнивают", - считает он.

Читайте также"Путинская с*ка": в Киеве националисты разгромили "офис Медведчука"

Он также подчеркнул, что Виктор Медведчук в политическом плане является "обманным маневром Кремля".

"О вливании его в политическую силу Рабиновича не приходится - это величины несопоставимого масштаба. Но чем меньше мы про них будем говорить, тем лучше будет для Украины", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее Пономарев рассказал, как решить проблему Донбасса.