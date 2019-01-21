Почему есть ощущение, что "все проср*ли": Топ-5 достижений и провалов Порошенко

В том, что делал Порошенко, есть и "плюсы", и "минусы", считает политолог Виталий Кулик / Reuters

Время президентского срока Петра Порошенко подходит к концу. И список главных вещей, которые были сделаны им за время президентства, выглядит следующим образом.

Топ-5 достижений президента Порошенко:

1. Повышение обороноспособности Украины. Нужно отдать должное: за время, когда Порошенко был у власти, действительно произошло улучшение материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Появились новые виды вооружения, в частности, появились образцы высокоточного оружия. Подразделения прошли испытания в боевых условиях, и сегодня уже нет таких ляпов, которые мы наблюдали в 2014-2015 годах, связанных с командованием и выполнением тактических задач командным составом.

Читайте такжеНе томосом единым, или Как Порошенко достал перед выборами новый козырьВ итоге, на данный момент украинские Вооруженные силы – это современная и сильная армия. И это заслуга в том числе президента Порошенко.

2. Ускоренная украинизация идентичности нашего народа. Украинизация и декоммунизация – это те темы, которые постоянно поднимались в Украине с 1991 года, однако никогда не хватало политической воли, чтобы довести это дело до логического завершения. Сейчас же сложились такие условия, которые позволили Порошенко реализовать эти идеи.

В итоге, политика, которой президент не противодействовал, а, наоборот, стимулировал ее, в конце концов, провела к обрезанию пуповины, которая связывала Украину с "совком".

3. Томос. Получение Томоса Православной церковью Украины и создание поместной православной церкви в нашей стране, на мой взгляд, является одним из наибольших достижений не просто президентства Порошенко, а вообще, последнего периода. Это событие будет оказывать свое влияние на жизнь Украины и будет важным не только в электоральный период, а еще достаточно длительный срок.

4. Макроэкономическая стабильность. Порошенко удалось добиться и удержать макроэкономическую стабильность после 2014 года. Украина находилась в преддефолтном состоянии, но все-таки сумела и сохранить прогнозированный курс гривны, и добилась хотя бы минимального роста экономики. В этом есть заслуга президента как модератора процесса между парламентом и правительством.

Читайте такжеХаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтинг5. Неприменение репрессий против политических оппонентов. И хотя за период президентства у Порошенко были небольшие попытки ломать оппонентов "через колено", однако в целом он не применял весь арсенал силового и репрессивного аппарата для борьбы со своими политическими оппонентами. Хотя мог…

Отдельно следует отметить вопрос получение безвиза Украиной. Да, это тоже достижение, но безвиз мы бы получили в любом случае, не зависимо от того, кто бы стал президентом Украины в 2014 году. Потому это достижение президентства Порошенко, а не президента Порошенко. Именно в такой формулировке.

Безвиз был бы ценным, если бы это был "безвиз+", то есть, если бы после получения безвиза Украине сказали, что у нее есть перспектива членства в Евросоюзе. И такая вероятность действительно была в 2014 году. И вот если бы мы получили перспективу членства в ЕС, если бы в Украине были проведены эффективные антикоррупционные реформы, запущены механизмы очищения власти, тогда бы это была бы полноценная победа и достижение. А пока что это безвиз, без плюса и минуса.

Однако, помимо достижений президента Порошенко, следует отметить и то, что им не было сделано, хотя он, как президент, имел для того все возможности и полномочия.

Топ-5 ошибок, просчетов и невыполненных обещаний Порошенко:

1. Продолжение войны. Главное, что Порошенко не удалось сделать – закончить войну, начатую Россией против Украины. На то есть объективные причины. В принципе, любой, кто бы ни стал президентом Украины, не смог бы остановить войну в 2014 году. И тогда, в 2014 году, это обещание давалось Петром Порошенко с пониманием того, что его невозможно выполнить.

Читайте такжеГлавное последствие позорного томос-тура Порошенко2. Отсутствие успехов в борьбе с коррупцией и очищении власти. Люстрация в Украине так и не была проведена до конца. Власть так и не очистилась. Новые правила игры так и не появились. Коррупция остается громадной проблемой в Украине и портит наши позиции в мире.

В целом, проблема коррупции – это основной вопрос, который президент Порошенко так и не смог решить.

3. Отсутствие изменений правил игры в украинском политикуме. Вновь перед выборами президента мы сталкиваемся с ситуацией, когда победитель выборов сорвет джек-пот и получит все, а побежденный – получит закон. За все время с 2014 года президент не поспособствовал созданию правил игры в политической сфере. Наоборот, он их всячески уничтожал. Потому я не удивлюсь, если после выборов президента, в случае победы Порошенко, начнутся расследования и аресты членов команды оппонентов, например, Тимошенко. Это вполне возможно. И наоборот, если победит какой-то другой кандидат, то к команде Порошенко смогут быть применены репрессивные механизмы.

Так что правила игры в нашей политике так и не созданы.

4. Утраченный творческий потенциал гражданского общества. К управлению государством так и не был привлечен весь тот потенциал и инерция Майдана. Творческий потенциал гражданского общества был спущен "в гудок". Таким образом, сейчас фактически утрачена позитивная динамика творчества и готовность людей участвовать в управлении государством, соуправлять. Утрачено чувство, что управление государством – это общее дело.

Этот посыл был разрушен и уничтожен Порошенко. Я считаю, что именно это оттолкнуло от него гражданское общество, наиболее активную часть людей, и тех, кто мог бы участвовать в политических процессах. Именно поэтому есть ощущение, что "все проср*ли".

Читайте такжеПять причин сказать Порошенко и Ко "нет"5. Просчеты во внешней политике. Порошенко ставит себе в плюс создание круга друзей Украины: то, что этот круг сохраняется, что существует антироссийская коалиция и т.д.

Однако я бы не назвал это "заслугой Порошенко". Скорее, это является результатом благоприятной политической конъюнктуры – защиты европейцами и американцами собственных национальных интересов. Украине такая коалиция тоже была выгодна, но все же Европа и США исходили, прежде всего, из своих собственных национальных интересов.

Наша дипломатия сделала, конечно, многое. Однако не было стимулирования и рекламации второго плана, не были предоставлены возможности мировому сообществу выступать на разных площадках и создавать позитивный контекст для Украины. Не было создано эффективного иностранного вещания и информационного продукта для мирового сообщества, который бы представлял украинскую позицию. В то же время Россия имеет такой продукт. Можно было создать точечный, узко сегментированный продукт и работать с околополитическими тусовками.

Но – у нас на это не пошли, такие эксперименты не захотели реализовывать. И это – "минус" президента.

Что касается сложившихся напряженных отношений с венграми и поляками, то я бы не сказал, что это является результатом просчетов внешней политической линии Порошенко. Поскольку Венгрия и Польша переживают внутренние процессы, связанные с национализацией истории и приходом к власти консервативных популистов. Если бы Украина не проводила линию отстаивания своих интересов, а пошла бы на поводу у сил, которые оказались у власти в этих странах, то она бы больше потеряла, чем получила.

Читайте такжеТомосомания окончательно добьёт ПорошенкоПотому это – не результат внешней политики Порошенко, а результат политической ситуации в этих странах. В сложившихся обстоятельствах украинская дипломатия сделала достаточно, чтобы противоречия с венграми и поляками не углублялись. А большее количество уступок с нашей стороны пошло бы в минус национальным интересам Украины.

Вывод. Итак, насколько эффективным президентом сумел стать Порошенко для Украины? Порошенко стал большим разочарованием для Украины. Конечно, не таким, как Ющенко, но все же большим разочарованием. Время его президентства – это наши утраченные возможности и наши потерянные надежды. Причем это не только мое личное мнение – об этом говорят фокус-группы.

С президентством Порошенко связывают консервацию олигархического режима, неэффективную экономику и возвращение "постсовка", а точнее – реставрацию "постсовка" в худших традициях Януковича.

Так что в том, что делал Порошенко, есть и "плюсы", и "минусы". Но, на мой взгляд, если не произойдет переосмысление, если президентом Порошенко не будет предложен инновационный взгляд на управление, если он не скажет: "У меня есть другие люди в окружении, не Гройсман и не Кононенко, а совершенно иные люди – с именем, которые готовы что-то менять и ломать существующую систему. И это будут не кумовские отношения", если это будет представлено не как пиар-ход, а как положительная программа, тогда появятся новые импульсы и можно будет сказать, что Порошенко входит в новое качество и, потому, возможно, будет смысл его поддержать. Но пока он этого не сделал и, похоже, не собирается.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, политический эксперт, специально для "Главреда"