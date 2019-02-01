Если к власти придут популисты, Украину ждет третий Майдан

Что случится с Украиной, если к власти в стране – президентской и парламентской – придут популисты?

Популист – это человек, который дает обещания, которые народу могут понравиться, но не раскрывает, что лежит под обещаниями, в базисе.

Экономических обещаний никто не избежал – мы слышали о ценах, пенсиях, тарифах, налоговые реформы завирального свойства, вроде отмены НДС. Опустим мотивации и формулировки и подумаем о том, куда эти обещания могут привести.

Дело в том, что экономические обязательства, включая тарифы, налоги, очень плотно завязаны с европейскими странами, МВФ и рядом других организаций. Президент вообще не властен над экономическими вопросами напрямую, но даже если предположить, что обе ветви власти дружно голосуют за изменения, надо иметь ввиду, что решения, которые пойдут в разрез с финансовыми обязательствами Украины, повлекут разрыв отношений с международными организациями. Мы лишимся дешевых кредитов от МВФ – со странами, меняющими правила игры, никто не имеет дела.

Невыполнение налоговой реформы и не приведение ее к европейским стандартам приведет к тому, что Запад за невыполнение Украиной обязательств оставит ее на обочине по пути в Европейский союз. В соглашении об Ассоциации много пунктов, которые надо выполнить, и налоговая предсказуемость важна.

Читайте такжеЧто не так с новым мирным планом по ДонбассуОбрыв или стагнация отношений с Западом приведет к тому, что новой власти придется брать откуда-то деньги для поддержания своей популярности. А где украинские власти, кроме Запада, могут достать деньги? Все знают. И, поскольку раньше пробовали, то знают, к чему это привело. И приведет – к новому Майдану. Потому что любая попытка сближения с Россией приведет к возмущению огромных масс людей, и, как следствие, ко внутренней дестабилизации, которой также может воспользоваться Кремль. Они уже сейчас готовы к такому развитию событий, заявляя, что готовы помогать тем, кто станет с ним договариваться.

Никто из популистов также не говорит о том, как мы будем освобождать Крым и Донбасс. Ни "Минск-2", ни Будапештский меморандум не помогут нам. Будапештский меморандум – это нератифицированный договор, который не имеет никакой фактической силы. Пять лет назад все было разрушено, и возврата к нему быть не может – это и так был договор "Обещал, но не женился", а после пяти лет войны никто не будет его восстанавливать. Это было скорее моральное обязательство Запада - но с моралью у Запада плоховато, а в России морали вообще нет. Кроме того, восстановление Будапештского формата несет опасность сворачивания минского формата, который также пустопорожний, но на этом крючке основывается сегодня вся поддержка Запада и система санкций. И если рухнет минский формат, следом рухнет вся система поддержки Украины, которая была выстроена за эти годы.

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