Порошенко стремительно превращается в Брежнева

Петр Порошенко / GettyImages

Порошенко быстро превращается в генерального секретаря КПСС Брежнева, который практически переписал историю ВОВ. Его книги "Малая земля" и "Возрождение" сделали его главным героем войны.

Вот теперь президент Украины Порошенко, вспомнив, через пять лет, о славе Майдана, вступил на это путь. Ему оказывается мало быть "Отцом" евроинтеграции, реформы, томоса, армии, дружбы с НАТО, теперь он взялся за Майдан.

Читайте такжеУкраина любит ушами и Порошенко неплохо это понимаетНа деле, Порошенко остро не хватает ресурса уважения, легитимности и доверия населения. Пять лет его лжи и цинизма сделали свое дело - народ упорно не хочет видеть его президентом. Для избирателя Порошенко больше всего "Отец" массовой нищеты и безработицы, автор псевдореформ, архитектор пирамиды элитной коррупции, страстный любитель офшоров и главнокомандующий армии порохоботов, которая дезориентирует и сеет ненависть, наконец, он тайный друг Путина, Медведчука и Фирташа. А ему кажется, что он "вечный" президент-спаситель Украины.

Цинизм Порошенко заключается в том, что он сделал все, чтобы убить за эти пять лет память о Майдане. И вот теперь пришло время использовать героический образ Майдана в своих пропагандистских целях. Отсюда - неожиданные "подвиги" Порошенко на Майдане, которые стали известны его реальным защитникам только сейчас, перед президентскими выборами.

А если Парубий, как глава Самооброны Майдана в те страшные времена, откажется публично засвидетельствовать подвиги Порошенко на Майдане, то он может лишиться должности спикера Верховной Рады. Такова цена дружбы с президентом.

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