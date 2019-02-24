Порошенко может нарисовать голоса, но не легитимность

Порошенко и Туск / Фото: president.gov.ua

Ни для кого не секрет, что смена власти в так называемых "развитых демократиях", это бутафория. Что ничего, собственно, не меняется, кроме фамилий. Тем не менее, там регулярно проводят выборы, меняют Олланда на Макрона и наоборот.

Зачем? Не проще ли отменить выборы и не тратить деньги, а просто передавать власть путем решения какого-нибудь "Совета банкиров"?

Не проще. Потому, что проводя выборы, элита убивают двух важных зайцев. Во-первых, обеспечивают внутреннею конкуренцию. А, во-вторых, придает своему правлению легитимность в глазах общества. Получает согласие (пусть и не совсем честным путем) широких масс на то, чтобы ими управляли. К чему это я все?

Читайте такжеУкраинцы, если вам предлагают купить ваш голос - продавайтеК тому, что Порошенко уже практически невозможно выиграть выборы. Но он может стать президентом. "Сетки", подкуп, махинации, запугивания – этого вполне достаточно для того, чтобы в условиях отсутствия реальной оппозиции "нарисовать" себе любой результат. Не будет особых проблем и с юридической легитимностью – его, конечно же, признают и США, и "наши партнеры" на востоке.

Однако нарисовать общественную легитимность у Порошенко не получится. А без нее, как показывает история, даже самые толковые режимы долго не живут. И заканчивают обычно очень и очень плохо.