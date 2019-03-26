Почему Порошенко – идеальный президент для Путина

Владимир Путин и Петр Порошенко

Сходство Порошенко с Путиным началось не во время предвыборной кампании, а сразу. По моему мнению, Путин был для Порошенко идеалом руководителя во главе государства. Именно поэтому им были позаимствованы у Путина не только предвыборные лозунги, но и многие технологии. Например, подчинение медиа, которые находятся в руках разных бывший олигархов и которые начали согласовывать свою информационную политику с Администрацией президента или СБУ.

Каким образом это делалось? У Путина после предыдущего руководства семибанкирщины при Ельцине остался всего один олигарх. Сегодня в России больше нет олигархов - есть только люди с огромным количеством средств, с миллиардами, но они не являются олигархами. Потому что олигархи - это люди с огромным количеством средств, медиа и государственным ресурсом. А государственный ресурс в России имеет только один человек - Путин. Остальные - это распорядители крупного капитала, не больше. Для того, чтобы сложилась такая ситуация, Путин двух людей, бывших олигархов, выгнал за границу - Березовского и Гусинского, а одного посадил - Ходорковского. И остальные сразу "взяли под козырек" и начали отдавать Путину в подчинение медиа, необходимые финансовые ресурсы и все влияние на власть.

Это - идеальная для Порошенко модель государства, которую он начал внедрять. И, к сожалению, многое ему удалось внедрить. В частности, согласно мониторингу, не среди "говорящих голов", а в новостных строчках критики Порошенко оказалось меньше, чем критики Януковича во времена президентства Януковича. Парадокс! Но оказалось, что Януковича при нем в новостях можно было критиковать гораздо чаще, чем Порошенко сейчас. То есть нынешняя власть четко взяла под контроль медиа.

Читайте такжеУ Порошенко из последних сил пытаются поднять упавшую "гиднисть"Подчеркиваю - речь идет именно о новостной повестке. Многие не понимают и говорит: "Да вот же, критикуют власть". Да, но критикуют "говорящие головы", которых периодически приглашают, но новости на телеканалах идут гораздо чаще, чем приходят спикеры. Следовательно, больше десятка раз в сутки идет внедрение медиа-технологий по тому, что "существует единственный правильный царь-батюшка". А это - чисто российская разработка.

Для общества это стало заметно только на выборах. Особенно, когда мы видим абсолютно идентичный предвыборный лозунг "Кандидатов много - президент один" - что у Путина, что у Порошенко. Сначала этот лозунг использовал Путин, теперь его использует команда Порошенко.

Но этот лозунг не так страшен, как прозвучавший на предвыборном форуме лозунг, который внедряет команда Порошенко: "Тот, кто против Порошенко - то за Путина". Это - деструктивный и антиукраинский лозунг, раскалывающий наше общество. Помните, сколько было шума, когда против Ющенко использовались картинки с разделением Украины на "три сорта". Тогда мы считали, что это - раскол Украины. А сейчас те же люди, которые считали, что это был раскол Украины, внедряют абсолютно антиукраинский лозунг: "Тот, кто против Порошенко - то за Путина".

Согласно социологии, за Порошенко - 10% украинских граждан (не тех, кто придет на выборы - там процент будет другой), а от числа всех граждан. То есть это означает, что 90% украинцев - за Путина. Мало того, что это - неправда и ложь, то это еще и опасно, потому что это обвинение в сотрудничестве с врагом и агрессором. Это - абсолютно антиукраинская инициатива, которая приведет к тому, что потом не понятно, как общаться в будущем с этими людьми. Если они обвиняют нас в том, что мы, все, кто против Порошенко, выступаем за уничтожение Украины (потому что Путин заинтересован в уничтожении Украины), как потом разговаривать с теми, кто внедряет этот лозунг?

Следовательно, они раскалывают Украину и не думают об этом, или даже боятся думать. Получается, что они – путинцы, ибо Путин заинтересован во внутреннем расколе Украины.

Действующая власть не просто ворует лозунги у Путина - она внедряет идеологию Путина по расколу Украины для того, чтобы потом уничтожить ее. Именно поэтому режим Порошенко является наиболее комфортным для Путина. Он подходит Кремлю по очень многим параметрам: коррупция, бедность населения, раскол общества и тому подобное. То есть режим Порошенко - абсолютно пропутинский при всей якобы антипутинской риторике.