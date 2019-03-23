Скандал с послом США: почему Порошенко пошел ва-банк

Николай Фельдман

журналист

23 марта 2019, 06:57

Петр Алексеевич решил взять курс на оперативное устранение публично мешающей Йованович. Как далеко готов зайти президент?

Мари Йованович и Петр Порошенко
Мари Йованович и Петр Порошенко / официальный сайт президента Украины

Двойная игра президента Петра Порошенко с западными партнерами продолжается. Петр Алексеевич вынужден еще больше вести свою игру чужими руками. Генпрокурор Юрий Луценко публично подтвердил этот тезис, позволив себе удивительную антиамериканскую акцию, якобы в режиме самодеятельности. Теперь в случае чего Порошенко рассчитывает списать все на самостоятельность Луценко, но кто в это всерьез поверит?

Понять президентского кума и самого Порошенко труда не составляет - посол США в Украине Мари Йованович начала мешать публично в тот момент, когда потребовала отставить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Порошенко в режиме ответа через депутата Борислава Розенблата слил нетрезвое аудио-признание директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о его роли в кампании Хиллари Клинтон, посадке Манафорта, а Холодницкий заявил лично о том, что голос похож и заявления действительно принадлежат Сытнику, который видимо возомнил себя фигурой геополитического масштаба и якобы говорил ему тоже самое.

Читайте такжеКак стать изгоем: мастер-класс от ПорошенкоДалее последовала публикация в маргинальном ультраконсервативном медиа, идеологически близкому к Трампу, о помощи Сытника за Хиллари и против Манафорта. Эту публикацию ретвитнул сам президент Дональд Трамп и так история с господином Сытником стала полноценной частью внутренней политики США.

После этого уже более влиятельное американское издание решило сделать публикацию об украинских реалиях, в рамках чего получило скандальное интервью генпрокурора Юрия Луценко.

Ситуация ясна - Петр Алексеевич решил взять курс на оперативное устранение публично мешающей Йованович. В этом процессе он решил влезть между молотом и наковальней американской внутренней политики. Представляю, как радовались на Банковой трамповскому ретвиту.

Однако, стоит сказать, что у радости этой есть вторая сторона. Его двойная игра слишком уж очевидна американцам. Выпад Луценко должен неизбежно расцениваться как ва-банк Порошенко против американского истеблишмента.

Не стоит забывать, что Трамп подозревается в связях с Кремлем. И расследование продолжается. Причем результаты неутешительные - Манафорт уже сел, Коэн публично клянет бывшего шефа, называя его расистом, аферистом и мошенником. Кольцо вокруг самого Трампа сжимается, он слишком токсичен, никому не является надежным партнером и тем более защитником. Но хотя бы сменить посла он может.

Читайте такжеКак Петр Алексеевич внедрил борзое ноу-хауВыбирая Трампа в качестве ситуативного партнера в США, Петр Порошенко рискует закрыть себе единственную возможность сохранить лицо в случае поражения на выборах. Его преследование за все коррупционные грехи может стать реальностью, несмотря на видимые заслуги. И одним из первых кто вынужден будет нести наказание, станет как раз генпрокурор Луценко, преступное бездействие которого привело к полной безнаказанности коррупционеров.

Но самое главное - это причина, по которой Петр Порошенко решается на такую опасную игру.

Очевидно, что ему необходимо здесь и сейчас сменить Йованович на лояльного посла, желательно который будет представителем самого Трампа. Похоже, это необходимо Петру Алексеевичу для того, чтобы в результате любых массовых фальсификаций, на которые пойдут его региональные и центральный штабы, выборы все равно были признаны соответствующими стандартам, а его готовящаяся победа - легитимной.

И наибольший вопрос здесь - действительно ли господин Порошенко готов так далеко зайти? Если да - то ночь с 31 марта на 1 апреля нас ждет совершенно невеселой. И силовая борьба возможна на каждом участке. И это будет только разминка перед вторым туром.

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Петр Порошенко Юрий Луценко Мари Йованович выборы-2019 Николай Фельдман
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