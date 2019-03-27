Как крутые парни играют в выборы

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

27 марта 2019, 08:04

По согласованному плану Киева и Москвы во второй тур президентских выборов должны были попасть Порошенко и Бойко, но что-то пошло не так.

Луценко, порошенко
Луценко и Порошенко играют в хорошего и плохого полицейского/ Reuters

Президент Украины Петр Порошенко и его верный друг генпрокурор Юрий Луценко разыгрывают из себя "плохого и хорошего" полицейского. Если Луценко унижает и оскорбляет американского посла, то Порошенко, наоборот, публично оказывает ей доверие и поддержку, намекая Вашингтону, что брутальный антиамериканизм Луценко носит стихийный и непредсказуемый характер. Что довольно цинично со стороны президента Украины.

В тоже время Кремль высоко оценил антиамериканскую выходку Луценко-Порошенко и демонстративно принял в Москве на высшем уровне двух других друзей президента Порошенко – Медведчука и Бойко. Ведь по согласованному плану Киева и Москвы во второй тур президентских выборов 2019 года должны были попасть только Порошенко и Бойко. После чего была запланирована легкая победа во втором туре Порошенко над "техническим" кандидатом Бойко.

Читайте такжеСкандал с послом США: почему Порошенко пошел ва-банкНо, что-то пошло не так. Кандидат-президент Порошенко и московский куратор украинских выборов - Виктор Медведчук сами, без помощи Москвы, явно не справляются с реализацией этого плана.

Уже хорошо видно, что ни Порошенко, ни Бойко не проходят во второй тур президентских выборов. Другие популярные кандидаты в президенты - Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский далеко отодвинули меланхоличного Бойко и самоуверенного Порошенко от заветной цели.

Теперь в Москве Путин-Медведчук-Порошенко открыто, не скрываясь, ищут пути выхода из кризисной для них ситуации. Кремль прекрасно понимает, что реальная угроза "выпадения" Порошенко и Бойко из политики, и перспектива их криминального преследования, после выборов, серьезно подрывает влияние России в Украине. Остается один путь – активное участие Кремля в фальсификация выборов в пользу Порошенко. Тем более, что Кремль хорошо потренировался на нелегальном вмешательстве в выборах других стран, включая США.

Ведь, по мнению политтехнологов и советников двух администраций Кремля и Банковой, выборы президента Украины - это не то дело, которое можно "доверить" избирателям, особенно украинским.

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Кремль Петр Порошенко Юрий Бойко Виктор Небоженко выборы-2019
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