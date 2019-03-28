Почему "Путин нападет" – манипуляции Банковой, а не реальность

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

28 марта 2019, 10:14

Без победы над РФ Украина не станет полноценным государством

Силы АТО на Донбассе
Силы АТО на Донбассе

Боевые действия на Донбассе были обусловлены абсолютно неверным представлением Путина о реальном положении дел и обстановке в Украине. Он глубоко был уверен, что, как и в Крыму, сопротивления не будет, и ему легко удастся отколоть от Украины огромную юго-восточную дугу. Он озвучивал это четко в своей программной речи. В зону его интересов входила Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Херсонская и Одесская области. Это и был проект "Новороссия".

Но Путин понял, что бескровного завоевания украинских территорий не будет, что украинцы будут сопротивляться, причем очень активно. А это в планы Путина не входило.

Конечно, Путин получил небольшой рычаг влияния на Украину посредством "ДНР" и "ЛНР", потому-то и поддерживает там напряжение, высылает при необходимости туда войска, технику и вооружение. Но он прекрасно понимает, что большая война ему дастся огромной ценой и большой кровью. Это не зависит от главнокомандующего Порошенко – это зависит от общественных настроений в Украине и готовности украинцев сопротивляться.

У России на данный момент хватит силы разбить наголо украинскую армию. Тут, извините, иллюзий нет: Порошенко за пять лет так и не построил такую армию, которая смогла бы по своей боеготовности превосходить российскую армию.

Как, например, когда-то это сделали израильтяне – находясь в агрессивном окружении арабских стран и воюя против численно и ресурсно превосходящего противника, они сумели показать значительно более высокую боеспособность и до сих пор таковыми остаются. К сожалению, Порошенко – не тот человек, который смог бы это сделать.

Читайте такжеПочему Порошенко – идеальный президент для ПутинаНо Путин понимает еще и другое: даже разбив украинскую армию, он не сможет удерживать в оккупации такие территории. Это будет постоянная партизанская война, постоянные диверсионные действия. Это будет серьезно подрывать Россию изнутри.

На данный момент Путин замечательно осознает, что война для него не выгодна, он ее не потянет, невзирая на все российские ресурсы и возможности.

Поэтому, конечно же, "Путин нападет" – это в большей степени манипуляция штаба на Банковой, чем реальность.

Кроме того, Путин уже напал на Украину и уже показал, что он может. И напал он тогда, когда Порошенко еще не был президентом. И основное сопротивление российским войскам произошло не потому, что нами активно руководил Порошенко.

Основная претензия к Порошенко состоит в том, что, избирая его главнокомандующим, мы надеялись на значительное повышение эффективности нашей обороны, а вместо этого случился Иловайский котел, Дебальцевский котел, совершенно бессмысленные, с моей точки зрения, события в донецком аэропорту, а также использование наших "киборгов", как "пушечного мяса". В общем-то, похвастаться большими военными свершениями Порошенко не может.

А сопротивление украинцы и так оказали захватчику, даже не имея во главе такого "эффективного" главнокомандующего. Поэтому, к сожалению, в словах о том, что российские войска вот-вот нападут, очень много манипуляций, и в основном они – со стороны действующего президента.

Украинцам все равно придется эту войну выигрывать. А когда ты выигрываешь войну, нет нужды идти на компромиссы. Если Украина не выиграет эту войну, полноценным государством она так и не станет, а мы так и не станем полноценной нацией. Для нас это исторический вызов – выиграть эту войну у империи.

Выиграть войну можно только военным путем. Хотя, конечно, это связано с гибелью людей – это самая ужасная правда, которую боятся говорить политики. Другое дело, что к этой войне мы сейчас не готовы. Но к ней нужно серьезно готовиться.

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АТО Донбасс Россия Украина Петр Порошенко Сергей Гайдай
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