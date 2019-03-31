Результаты выборов 2019: два возможных сюрприза

Николай Фельдман

журналист

31 марта 2019, 20:04

Это самые непредсказуемые выборы за всю историю Украины.

Президентские выборы-2019
Президентские выборы-2019 / УНИАН

Каждые выборы в Украине после 2010 года понемногу начинали удивлять. В 2012 неожиданный результат, явно отличающийся от социологии, получила "Свобода". В 2014 - "Самопомощь". На этих выборах может быть больше разных неожиданностей.

Но, например, если действующий президент не попадет во второй тур - это не будет такой уж большой неожиданностью.

Все таки два резонансных коррупционных дела, где он был запятнан через своих ближайших людей - с оборонпромом и облэнерго, способны сдержать его рост и не дать голоса тех, кто не определился.

При этом, в случае со вторым делом - про облэнерго и участием Кононенко, есть личное собственноручно написанное свидетельство из германской тюрьмы главного организатора схем Крючкова о том, что от 50 до 75 процентов доходов его бизнеса - доля Петра Алексеевича.

Читайте такжеЧерез что придется пройти Украине на пути к превращению в нормальную странуИ бизнес этот и на бизнес никак не похож - тупое присвоение средств тех облэнерго, контрольный пакет акций которых остался в госсобственности. Полтора миллиарда доказанных выведенных гривен делилось между группой Порошенко-Кононенко и группой братьев Суркисов, которых представлял Крючков.

В последнюю неделю перед выборами это расследование "Схем" немного приглушилось в огромном потоке предвыборной агитации, но незамеченным его назвать тоже нельзя. Больше ста тысяч людей посмотрело 50-минутный фильм, где в том числе опубликованы телефонные переговоры Игоря Кононенко и его участии в схеме, которая, похоже, принесла Петру Алексеевичу от 500-700 миллионов до миллиарда гривень отмытых, обналиченных гривень. Большие деньги.

В общем, не станет неожиданностью, если Петр Алексеевич не окажется во втором туре. Ровно как не станет неожиданностью, если окажется.

Парадокс, но его пропаганда, выстроенная по образу и подобию кремлевской, уже сделала из его избирателя людей, подобных современному россиянину, который будет поддерживать путина, что бы тот не сделал.

В случае с Порошенко картина почти идентична. Его избиратель, похоже, искренне верит, что Петр Алексеевич хороший и безальтернативный, просто врагов много, да и друзья подставляют. В связи с этим просто почти нет людей среди лагеря его избирателей, которые способны поменять свое мнение. Публичные глашатаи давно прикормлены неучтенным кешем или находятся в иной зависимости. Непубличные избиратели, похоже, находятся в такой информационной системе координат, что их мнение почти невозможно изменить.

Читайте такжеЧетыре фактора, которые могут создать сенсацию на выборах президентаНеожиданностью также не станет попадание или непопадание во второй тур Юлии Тимошенко. Сделав наиболее ранний громкий публичный старт, Тимошенко провела кампанию на довольно высоком уровне, но не сделала никакой завершающей точки. Напрашивался некий завершающий форум, как на старте и при выдвижении, с представлением команды. Но он так и не случился. Юля Владимировна сделала исключительную ставку на контролируемые эфиры и региональные поездки. Потому, если Тимошенко окажется во втором туре, то причиной может быть исключительно провал Порошенко.

Теперь перейдем к реальным неожиданностям.

Оговорюсь сразу, нереальные неожиданности стоит отделить от тех, что могут случиться. К нереальным можно отнести, например, прорыв во второй тур Смешко, Ляшко или Бойко. Короче говоря, это такие варианты, которые не стоит брать во внимание - ими можно пренебречь. Без пояснений. Если они наступят - это уже не будет неожиданностью, это будет фантастика.

Реальных неожиданностей я вижу две. Первая - если Зеленский победит в первом туре. Вторая - если во второй тур ворвется Гриценко.

Потенциал и для первой, и для второй неожиданности есть.

Если явка будет действительно выше 80%, то при 15% неопределившихся до последней недели, шанс нас всех удивить очень высокий.

Гриценко провел в целом неплохую кампанию и начал набирать в последнюю неделю форму и политический вес.

Зеленский таки показал свой сериал и сделал ряд действий, направленных на мобилизацию молодого избирателя, захватил большой кусок юговосточного электората.

Читайте также"208 процентов?": как Верховный с Сатаной договаривалсяВ итоге, мы имеем самые непредсказуемые выборы за всю историю Украины. Это уже само по себе удивительно. Видимо, таков первый существенный политический эффект отрыва от Московии.

Теперь самым важным является честно подсчитать голоса и выполнить волю народа для того, чтобы оторваться окончательно от кремлевских традиций и двинуться в европейские будни.

С этим мы будем скорее всего иметь проблему от самого Петра Алексеевича в случае, если он во второй тур проходить не будет. В его порыве уцепиться за власть любой ценой нас может ждать очень тяжелая ночь. Будьте осторожнее.

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