Зеленский устроил идеальное унижение Порошенко

Зеленский и Порошенко / Главред

Это просто идеальное... унижение. Да-да. Именно так. И давайте обойдёмся без традиционного для нас провинциального пафоса, именуемого "пост/выборной аналитикой".

У-ни-же-ни-е. Действующего менеджера.

Несмотря на тысячи тонн дурнопахнущих отбросов, которыми заливали нас с ног до головы в течении длительного времени. Несмотря на откровенную ложь, которой сотней чёрных ртов оправдывали откровенное бюджетное мародёрство его ближайших друзей. Несмотря на все эти бесконечные нарушения законов, компроматы, ненависть и циничный молебен в день тишины. Несмотря на госбюджет, который откровенно использовали для циничной разовой скупки нищих, которых сами и породили своим неэффективным стилем управления. Несмотря на оголтелых президентских уличных крикунов, которые так и не поняли, что демократия - это, прежде всего, уважение к чужому мнению. К чужому выбору. К чужим свободам. Несмотря на попытку построить здесь классический криминальный отстойник, для чего пригласили бандитов в госдолжности и отдали в их беспредел целые регионы.

Простое и приятное такое слово - унижение. Учите его. Смакуйте. Наслаждайтесь. Это хорошее предложение тем, кто засел в крысином лагере и рвал наши свободы. Ведь именно этим словом и оценили работу действующего президента (а по совместительству и самого агрессивного кандидата) граждане страны. И не просто учите, а готовьтесь платить по счетам... Потому что...

Читайте такжеКомментируя данные экзит-полов, Зеленский едко потроллил ПорошенкоПотому что счета обязательно будут. Потому что на выходе всегда стоит касса. Потому что слова ничего не будут стоить через три недели. И потому что страна совсем не имеет никакого отношения к непуганым идиотам, в число которых вы пытались записать всех здесь живущих. Страна адекватная и зрелая. Да, иногда ошибающаяся, сомневающаяся. Но она точно все ещё способна выставить правильные счета.

Его - человека с чрезмерным обилием ресурсов, цинизма, админки, угроз - показательно, идеально отпорол комедиант. Именно так - нагло, агрессивно, омерзительно - назвали вполне себе хорошего кандидата сторонники президента. Впрочем, эти сторонники и есть самое мерзкое, что с нами произошло. Столько злобы и идиотизма в концентрированном виде у одной социальной группы трудно было себе представить. И это тоже позитив - нынешние выборы позволили всем нам проявить свои личные нечистоты.

Да, я понимаю, что впереди нас ждёт драка. И ещё больше грязи, истерик и лжи. Уже понеслось. Уже сторонники "крутого менеджера" начали свои заунывные оскорбительные песни. Но сегодняшнее "унижение" - это уже вечная метка. Для кое-кого. Хуже только... второй тур. Когда это унижение будет утроено и вбито золотыми буксами в нашу настоящую Историю. Почему? Потому что нельзя так нагло врать. И потому что впереди обязательно случится позитивная мобилизация. Электоральная революция точно намного, лучше чем бойня на улицах.