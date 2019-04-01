Спецоперация Смешко и наглая скупка голосов: четыре вывода из первого тура выборов президента

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

1 апреля 2019, 10:02

Первый тур президентских выборов только усложнил задачу выбора политического будущего Украины.

Президентские выборы-2019
Президентские выборы-2019 / УНИАН

Можно сделать четыре главных вывода из предварительных результатов выборов президента Украины в первом туре.

1.Чем бы не закончилась эта избирательная кампания она вывела на политическую арену Украины два неизвестных для страны "джокера". Это молодой и политически неопытный Зеленский, и старый, политически неопытный Смешко. Будет обидно, если того и другого нам "подсунул" Кремль. Однако, украинцы, наученные горьким опытом президентства Порошенко, уже по первым же шагам любого нового президента быстро разберутся с кем они имеют дело - самостоятельным политиком или человеком с "двойным дном".

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение ПорошенкоНо если стремительное восхождение популярного артиста, талантливого комика Зеленского еще можно объяснить острой потребностью Украины в "свежей крови", в новых лицах и политических сил, то стремительное восхождение малоизвестного пенсионера-силовика четко носит следы спецопераций, которыми так гордится Кремль. Наверно мы скоро узнаем, кто был автором этой блестящей спецоперации и какова была главная цель вывода из "политической архива" и активизации генерала Смешко. Может это и не выборы, а что-то другое.

В любом случае, уже сейчас хорошо видно, что кандидат в президенты Смешко , объективно, "перебежал дорогу" трем прозападным или проамериканским политикам – это Тимошенко, Гриценко и Наливайченко. Если бы не инсталляция Смешко в избирательный процесс, то Тимошенко явно обходила бы своего основного противника Порошенко, а Гриценко мог быть чуть выше нынешней позиции. Тоже касается и Наливайченко, который показывал в ходе избирательной кампании гораздо лучшие результаты, чем-то, что ему сейчас "написали".

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур2. Штаб Порошенко-Медведчука работали системно и нагло, не ограничивая себя никакими правилами. С одной стороны, они создали, за счет бюджета и коррупционных капиталов, уникальную, мощную систему социальной коррупции наиболее бедной части украинских избирателей. А также использовали, "без страха и упрека", на полную мощь административный ресурс и реализацию своих планов по фальсификации в доступных им избирательных округах. Не последнюю роль в окончательных подсчетах и легитимации результатов играет также прикормленные квазиобщественные организации наблюдателей и "дрессированный" ЦВК, который не посмеет сопротивляться воле Банковой. С другой стороны, против основного политического противника - Тимошенко были выставлены целая обойма технических кандидатов - спойлеров, вплоть до однофамильцев.

3. Уникальные политический эксперимент по созданию гигантской общеукраинской сетки подкупа избирателей доказал свою эффективность. Условием такой эффективности массовой коррупция явился "вооруженный нейтралитет" правоохранительных и судебных органов как основы админресурса. Стратегия оказалось правильной. Сначала людей несколько лет загоняли в бедность, нищету и безработицу, а потом за их же счет скупали их голоса на выборах в пользу провластного кандидата. Теперь все эта машина социальной коррупции бедных слове населения, меня хозяев, будет работать всегда, обесценивания базовый принципы справедливых,честных общенациональных и тайных выборов. 

4. Первый тур президентских выборов не упростил задачу выбора политического будущего Украины, ни политическим элитам, ни основной массе избирателей. Все только усложнилось.

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