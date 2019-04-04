От дебатов Порошенко и Зеленского выигрывает вся Украина

Николай Фельдман

журналист

4 апреля 2019, 13:48

Политическая жизнь начала развиваться в единственно верном русле.

Зеленский впервые перехватил инициативу в национальной политической повестке, вызвав Порошенко на дебаты на Олимпийский.

Порошенко относительно достойно сдержал мощный удар, но уже движется полностью в системе координат повестки Зеленского, поскольку:

  • Принял вызов дебатировать на стадионе, как потребовал Зеленский;
  • Сделал это публично в течении 24 часов, как потребовал Зеленский;

Зеленский заставил считаться с собой в ультимативной форме, вынудил действующего президента менять свой график, готовиться и записывать свое согласие поздно ночью.

Не сомневаюсь, что утро стало для сторонников Зеленского победным, а Петро Алексеевич лишь смягчил удар как мог, публично подчинившись воле оппонента.

Одновременно с этим, сторонники Порошенко и относительно нейтральные наблюдатели, условно лояльные к действующему президенту, оценили его поступок, как достойный.

Это значит, что политически страна двинулась друг навстречу другу. Дебаты станут кульминацией и одновременно ярким политическим шоу, не имевшим аналогов в истории Украины.

Читайте такжеДебаты Зеленский — Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019Уже только за это украинскому народу стоило во второй тур вывести и Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

В случае, если бы Петро Алексеевич не прошел бы во второй тур, мы бы уже имели вакуум власти, когда власть уже очевидно сменится, но еще неясно на кого. Это спровоцировало бы кризис.

Сейчас же политическая жизнь начала развиваться в единственно верном русле - к началу национальной общеполитической дискуссии о том, как жить и развиваться стране. Это в любом случае хорошо. И нужно отдать должное Зеленскому уже за то, что он сумел найти решение, которое позволило ему перехватить инициативу, задать систему координат, устраивает его самого, его сторонников и позволяет при этом сохранить лицо Порошенко.

Чистый win-win.

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