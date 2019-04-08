Выливаемые на Зеленского потоки грязи растут в геометрической прогрессии

Хотя кроме обидных обзываний предъявить кандидату пока нечего.
Потоки грязи, которые выливают пропагандисты нынешнего режима на кандидата Зеленского, растут в геометрической прогрессии.
Наркоман, малоросс, агент ГУРа, ставленник Портнова, человек Путина...
Препарируются слова всех врагов Украины, выискиваются "факты" и "свидетельства" поддержки ими ВАЗа. Делаются апокалиптические прогнозы будущего Украины "под Зеленским", от которых кровь стынет в жилах.
Власть не гнушается ничем, даже самой гнусной ложью, в расчёте на то, что перепуганный обыватель выберет всё же чёрта, которого он знает, а не кота в мешке.
В действительности все потуги петиной команды по дискредитации оппонента могут иметь только обратный эффект. Потому что кроме обидных обзываний - "наркоман", "малоросс", "агент кремля" - предъявить Зеленскому нечего.
Он ещё не успел не выполнить своих обещаний, в отличие от Порошенко. Он не бросал добровольцев в Иловайске, не устраивал пышных парадов на крови, не сдавал ДАП, не кидал окружённую группировку в Дебальцево, и даже не договаривался (пока ещё) с Gутиным, - а вот Пётр Алексеевич врагу украинского государства уже много раз руку пожимал...
Зеленский не возглавил коррупцию, его люди не разграбили "Укроборонпром", и он сам ничего не заработал на войне.
Ну, действительно, - чисто наркоман и малоросс, и агент Кремля...