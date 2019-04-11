Порошенко сделал ставку на националистическую карту и проиграл

Леонид Рагозин

Журналист-фрилансер

11 апреля 2019, 12:19

Провал Петра Порошенко на выборах показывает лимит на использование этнонационализма в качестве политической стратегии в Украине.

Националисты блокируют посольство РФ
Националисты блокируют посольство РФ / Facebook.com

Политический разрыв между русскоязычным востоком и украиноязычным западом является одним из наиболее часто используемых штампов об Украине.

После российской оккупации Крыма и военной интервенции на востоке страны было широко распространено мнение, что украинская политическая система сместилась в сторону украиноязычного запада. Именно это и было причиной решения президента Петра Порошенко сделать акцент на националистической политике в своей предвыборной кампании и попытаться завоевать голоса украинскоязычной (и предположительно более националистической) части населения в центре и на западе страны.

Читайте такжеМордобоем Россию не пронять: совет украинским националистамНо беглый взгляд на карту голосования Украины после первого тура президентских выборов показывает, что расчеты действующего президента были неверными. Комик Владимир Зеленский, которого считают русскоязычным умеренным кандидатом, отвергающим этнонационализм, доминировал над западе, в центре и в отдельных регионах русскоязычного востока.

Есть ряд причин, по которым украинская нация в подавляющем большинстве предпочитает голосовать за Зеленского, главной из которых является полная неспособность украинской политической элиты выполнить свои обещания и требования, выдвинутые революцией на Майдане за последние 5 лет. Но другая, не менее важная причина - неприятие украинцами этнополитики и поляризационной риторики "мы против них".

Несостоятельность этнонационализма как избирательной стратегии

Несмотря на то, что после Революции на Майдане в 2014 году Порошенко был избран на умеренной платформе, перед голосованием 2019 года он решил баллотироваться под знаменем раскалывающего этнонационализма. Его предвыборный лозунг - "Армия, язык, вера" - был призван заручиться поддержкой  националистически настроенной украинскоязычной части населения.

Порошенко обоснованно предполагал, что его главным конкурентом будет бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, поэтому акцент был сделан на завоевании ее основного электората в центре страны и на западе. Очевидно, что действующий президент не видел в Зеленском такого фактора.

Была и более зловещая причина решения Порошенко разыграть националистическую карту. Политики всего мира давно используют национализм в качестве дымовой завесы, чтобы скрыть коррупцию и авторитарные наклонности. Как гласит русская поговорка: когда кто-то кричит о патриотизме, будьте уверены, что где-то что-то украли.

Точно так же Порошенко, будучи крайне непопулярным и вовлеченным в ряд коррупционных скандалов, рассматривал национализм как удобный инструмент, чтобы скрыть многочисленные неудачи своего президентства.

Он также надеялся, что усиление его антироссийской риторики будет одобрено на Западе. В Восточной Европе национализм, приправленный русофобией (или антироссийскими настроениями), был самым верным способом обмануть западных сторонников и заставить их поверить в то, что эта страна твердо стоит на "правой" стороне геополитической баррикады. Лучший пример - Молдова, где миллиарды долларов, связанных с Кремлем, были отмыты через местную банковскую систему под наблюдением якобы прозападного и яростно антироссийского правительства.

Читайте такжеПорошенко будет мстить украинцам за выбор ЗеленскогоБудучи решительным националистом, Порошенко сделал все правильно. Он настаивал на радикальном образовании и языковых законах, направленных на вытеснение русского языка из публичной сферы. Он добился признания единой Украинской Православной Церкви, что подорвало церковное влияние Москвы в Украине.

Он стремился проявить себя в качестве мощного военного лидера, когда продвинул военное положение после кризиса в Керченском проливе в ходе которого Россия атаковала и захватила три украинских военных корабля. Он ввел жесткие ограничения для российских граждан, посещающих Украину. Все эти меры были разработаны и представлены как символические победы над Россией, которая еще в 2014 году оккупировала Крым и спровоцировала острый конфликт в восточном регионе страны.

Когда дело доходит до вооруженного конфликта, Украина, кажется, разумно объединена вокруг идеи отражения российской агрессии, поэтому политические консультанты Порошенко уверенно считали, что антироссийская риторика может только помочь собрать больше сторонников.

Но итоги выборов четко продемонстрировали ограниченность любых усилий по построению одноязычного украинского национального государства по образцу западных соседей Украины – Польши и Венгрии.

Подобно кремлевской концепции "русского мира", которая, как полагают многие шовинисты в России, должна включать в себя Украину, этот этнонационалистический проект слишком радикальный в том смысле, что он пытается изменить глубинную структуру украинского общества. Вот почему он столкнулся с обратной реакцией.

Украина не может быть однородным этнонациональным государством

Трудно найти две страны, более тесно переплетенные, вплоть до уровня семьи, чем Россия и Украина - возможно, Британия и Ирландия могут служить наиболее ярким примером. Опрос, проведенный в 2011 году, показал, что 49% украинцев имеют родственников, проживающих в России.

Читайте такжеДва сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и ПорошенкоВозьмем, к примеру, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который родился и получил образование в России: его тесть - российский генерал, награжденный за захват Крыма. Невестка президента Порошенко Юлия Порошенко (урожденная Алиханова) тоже родом из России, и ее семья до сих пор живет там.

Точно так же многие в высшем российском руководстве родом из Украины. Среди них третий по значимости чиновник России, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также оголтелый империалистический министр культуры Владимир Мединский. 3 млн украинских граждан (примерно 7% от общей численности населения) в настоящее время живут в России на постоянной основе.

Между Украиной и Россией нет реальной культурной границы. Хотя война, безусловно, изменила отношение населения: недавний опрос, проведенный независимым российским исследовательским центром "Левада", показывает, что 77% украинцев и 82% россиян положительно относятся друг к другу.

Число украинцев, которые положительно относятся к России как стране, возросло до 57% с 30% в разгар войны в 2015 году. Почти половина украинцев (48%) в настоящее время поддерживают открытые границы и безвизовые поездки между двумя странами. Неудивительно, что отношение к российскому политическому руководству остается крайне негативным.

Украина бросает вызов упрощенной и по своей сути расистской дихотомии "цивилизованный мир против России", которая ослабляет постсоветский дискурс на Западе и мешает этой стране служить маяком надежды и образцом подражания для самой России.

Учитывая радикализм и тесную связь с фашистской идеологией, украинский национализм действительно стал находкой для Кремля, чья единственная цель в Украине - показать россиянам, что может с ними случиться, если они восстанут против российского авторитарного мафиозного государства и примут демократию.

Читайте такжеЗеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сынаОчевидно, что неопытный, не всегда честный (особенно когда речь идет о его зарубежных активах) и с явными олигархическими связями, Зеленский, возможно, не является ответом на политические проблемы Украины, но его победа на выборах показывает правильный путь.

Бесполезно пытаться создать единую нацию на основе поляризационной идеологии, которая стремится разрушить органическую структуру общества. Очевидно, что Украина может быть успешной и действительно независимой нацией, не принимая этнонационалистическую систему ценностей, которая, толкает ее в направлении России, а не в сторону либеральных демократий Запада.

Леонид Рагозин, журналист-фрилансер, для Al Jazeera

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Петр Порошенко раскол Владимир Зеленский национализм идеология радикализм
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