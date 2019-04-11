Фатальная ошибка, или Как Петр Алексеевич провалил свою избирательную кампанию

2020 - мастер класс по наружной политической рекламе.

"Восприятие сообщения у избирателей идет по двум каналам - вербально и невербально. Разберем для примера фатальную ошибку штаба Порошенко которая произошла на его компании в апреле 2019 го.

Что мы видим на его финальном борде вербально? Там где у зрителя включается логика и рациональное мышление? Накануне вечером по телевизору президент признал, то что вольно или невольно оскорблял своей компанией всех избирателей, которые в первом туре голосовали не за него. Если не за него - то значит они за Путина. Он говорил, что так не считает. Что это ошибка. Просил извинения и говорил, что услышал этот важный для него сигнал. Даже благодарил.

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На следующий день очень радикально в своей рекламе он снова их оскорбил и снова расколол их на украинцев патриотов и недоукраинцев - агентов Путина. Цинично обманул. И конечно закономерно эти избиратели ему отомстили - во время голосования.

А невербально - там где зритель воспринимает подсознательно? Что за 3 секунды видит зритель? Порошенко и Путин вместе. Рекламируют их встречу? Союз? Переговоры и договор?

А! Вы горите поединок? Нет, но там же написано: это его решительный выбор - он выбирает Путина? Ну и если поединок: рассмотрите их фото - это не бой. Президент крайне уставший - фото не удачное - отекшее лицо - не смотрит в глаза противнику - он смотрит куда-то вниз и в пустоту и взгляд потухший. Если это и поединок - то Путин на фото его энергетически выиграл - он выглядит увереннее и в лучшей форме.

Не помню отстранил ли от работы за такую подставу Порошенко автора такого факапа. Хотя на последней неделе кампании это уже не имело никакого значения.