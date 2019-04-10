В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным

10 апреля 2019, 12:15

Дмитрий Песков пытался быть ироничным.

Путин, Порошенко, борд
В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным / @h_saltovka

Факт размещения уличных бордов с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина с надписью "21 квітня. Вирішальний вибір" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он попытался быть ироничным.

"Вы знаете, мы выбираем Путина. Ну а украинцы – посмотрим", — цитирует Пескова RT.

Ранее стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко. Рекламные борды с президентом России — не диверсия, отметил журналист.

Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.

Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".

Как сообщалось, Порошенко поймали на плагиате Путина. Подозрительное совпадение первыми стали обсуждать пользователи сети.

Кроме того, предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6% 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко билборды Владимир Путин борды Дмитрий Песков выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:37
Украина обложила Россию новыми санкциями
12:30
Яценюк рассказал, чего ожидать от нынешнего Киевского форума безопасности
12:15
В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным Видео
12:03
Самопомощь потеряла двух "бойцов"
11:31
НСК Олимпийский получил запрос по дебатам от Зеленского и Порошенко: о каких датах речь Видео
11:24
"Все идеально!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов в мини-бикини
11:06
Порошенко порадовался прибытию экспертов VADA: в чем подвох Видео
10:55
Названы первые решения Зеленского после победы на выборах
10:39
"Похлопала себя по промежности": Волочкова на шоу Малахова сняла трусы Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель из Германии Майя Степпер Фото
10:10
"Малороссы и вышиватники": Зеленский рассказал о разделении украинцев Видео
10:03
"Что-то про п*зду планетарного масштаба": в сети обсуждают, как Путин призвал "не просп*здить Россию" Видео
09:59
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле с мизерным отрывом
09:44
Назван рецепт безопасного энергетика Видео
09:40
Помпео объяснил различия между захватом Голанских висот и аннексией Крыма
09:32
Порошенко выстроил систему, которая не способна остановить свое обрушение мнение
09:19
Пасха 2019: стало известно, во сколько обойдется домашняя паска Видео
09:18
Не упустите шанс: гороскоп 2019 назвал даты, когда легче всего похудеть Видео
08:57
Доллар и евро пошли вверх, не дожидаясь второго тура выборов Видео
08:40
Синоптик предупредила, какой части Украины "светят" первые грозы Видео
08:32
Петр Алексеевич, проиграли? Уйдите в сторону, это не конец жизни мнение
08:15
Ани Лорак засветила кружевное белье, опубликовано фото Видео
07:50
Далай-лама попал в больницу: назван диагноз
07:33
Чистый четверг 2019: дата, обряды, когда надо купаться Видео
07:25
"Победа за нами": СМИ рассказали о закрытой встрече Порошенко с нардепами из БПП Видео
07:11
Порошенко и Ко могут подставить Зеленского после его победы на выборах — эксперт Видео
06:56
Зеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сына мнение
06:35
Астролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару
06:12
"Обалденные сиси": звезда Танцев со звездами эротично подвигалась в полупрозрачном платье Видео
05:50
Когда курс доллара "улетит": эксперты рассказали, что будет с гривной после выборов Видео
05:29
Плазменная "бомбардировка": ученые предупредили – Земле грозит огненный дождь Видео
05:24
Психолог назвал топ-5 факторов, заставляющих мужчин изменять
05:09
"Лидеры по высокомерию": названы самые надменные знаки Зодиака Видео
04:31
Ученые нашли невероятный способ лечения депрессии
04:28
Топ-3 продукта, которые замедляют старение и улучшают организм
03:54
Названа главная причина преждевременной смерти
03:06
"Хромая утка": политолог объяснил, что значит бунт Степанова против Порошенко
02:17
Астрономы обнаружили гигантскую планету
01:23
"Вот это фигурка!": Ирина Шейк покрасовалась идеальными формами в мини-бикини
00:50
Тоттенхэм - Манчестер Сити, Ливерпуль - Порту: обзор матчей 1/4 Лиги Чемпионов, видео голов Фото Видео
00:42
Сексолог назвала виды оргазмов у женщин
00:15
День братьев и сестер 2019 – открытки и тексты Фото Видео
09 апреля, вторник
23:45
Голая и окровавленная звезда Дома-2 устроила разборки с мужем: опубликовано видео 18+ Видео
23:28
В Минфине США рассказали о том, какими будут новые санкции против России Видео
22:39
Ученые создали лекарство, которое полностью уничтожает ВИЧ Видео
22:25
В Украине призвали создать "Запорожскую народную республику": что известно Видео
22:16
В Сети появились данные о том, сколько получают денег главы крупнейших госкомпаний
22:07
Скончался народный артист Украины Бенюк: первые подробности Фото Видео
21:29
"Думали, я раздвину ножки": Экс-игрок сборной Украины рассказал, как и за сколько его хотели сманить в Москву
21:06
В центре Киева в метро устроили массовую драку: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться