В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным

Дмитрий Песков пытался быть ироничным.
Факт размещения уличных бордов с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина с надписью "21 квітня. Вирішальний вибір" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он попытался быть ироничным.
"Вы знаете, мы выбираем Путина. Ну а украинцы – посмотрим", — цитирует Пескова RT.
Ранее стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко. Рекламные борды с президентом России — не диверсия, отметил журналист.
Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.
Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".
Как сообщалось, Порошенко поймали на плагиате Путина. Подозрительное совпадение первыми стали обсуждать пользователи сети.
Кроме того, предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%