В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным / @h_saltovka

Факт размещения уличных бордов с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина с надписью "21 квітня. Вирішальний вибір" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он попытался быть ироничным.

"Вы знаете, мы выбираем Путина. Ну а украинцы – посмотрим", — цитирует Пескова RT.

Ранее стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко. Рекламные борды с президентом России — не диверсия, отметил журналист.

Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.

Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".

Как сообщалось, Порошенко поймали на плагиате Путина. Подозрительное совпадение первыми стали обсуждать пользователи сети.

Кроме того, предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.