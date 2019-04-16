Как "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позором

Игорь Лесев

Писатель

16 апреля 2019, 06:57

Вся президентская вертикаль оказалась способна собрать всего на 5-6 тысяч человек.

Петр Порошенко в кругу своих сторонников на НСК Олимпийский
Петр Порошенко в кругу своих сторонников на НСК Олимпийский / сайт президента Украины

Посмотрел вчера эти "дебаты". Жалкое зрелище. Именно в организационном плане. И свидетельство скорого и неминуемого краха режима.

Особенно это хорошо чувствуют чиновники и причастные. Это главный индикатор поддержки Системы.

Вспомните для контраста, как проходила церемония выдвижения Порошенко в президенты. Пафос и гламур. И толпящаяся элитка в первых, вторых и третьих рядах.

Виталик типа повредился в Альпах. Но и того нагнули записать обращение в поддержку Порошенко. Филатова из Днепра привезли. Гройсман улыбается и машет...

И самое главное – тогда была богатая картинка. Ведь в ней вся сила для чиновника и исполнителя. Картинка подпитывает сакральность власти. Из-за масштабной и незыблемой картинки исполнитель пойдет на подлог и преступление.

Но вчера этого не было. Подумайте, насколько слаба власть, если она не в состоянии свести полный стадион сторонников. Пусть не 70, но 50 тысяч.

Есть партийная структура. Есть отработанная сетка. Есть коммунальщики и госслужащие. Есть халявщики, которые подтянутся всегда буквально на пожрать армейской каши. Только донеси где и когда. Есть автобусный подвоз из ближнего Зазеркалья – Черкассы, Полтава, Чернигов, Житомир. Есть просто полезные идиоты...

Читайте такжеПредвыборные дебаты Порошенко на Олимпийском: основные тезисыНо нет же. Вертикаль Президента Украины собирает 5-6 тысяч человек. Верка Сердючка в 50-тысячной Умани бесплатно столько же соберет. А Порошенко в 3-миллионном городе наскирдовал несколько тысяч.

Это полный крах. И одновременно – чиновничий саботаж. Окружение Порошенко не сумело забить даже полностью пресс-центр Олимпийского. Показывают картинку – а там половина мест пустых.

Какой жопой они – все эти Грынивы, Медведевы и прочие Цеголки – там вообще думают? Ну видишь – пустой пресс-центр. Посадите на пустые кресла хотя бы статистов. Ну нельзя показывать, что первое лицо не интересно уже даже журналистам.

И посмотрите на фото на заставке к публикации. Я эту фотографию взял не с оппонирующего Порошенко интернет-издания. Такие фото выложены на официальной интернет-странице Президента. Порошенко в "окружении людей", 70% которых составляет охранка.

Человеку поставили диагноз. Тюрьма или Испания. А он бьется в конвульсиях и все равно требует дебатов. Уникальный пациент.

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Петр Порошенко выборы-2019 Игорь Лесев
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