Почему Порошенко не может просто уйти из политики

Олександр Доній

Політичний аналітик, колишній народний депутат України, голова художнього об’єднання «Остання барикада»

23 апреля 2019, 06:56

Беспрецедентная поддержка Зеленского и разгром Порошенко на выборах были предопределены ошибочными тактиками штаба действующего президента.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко не может просто уйти

Победа Владимира Зеленского и, соответственно, поражение Петра Порошенко были прогнозируемыми сразу после первого тура президентских выборов. Однако после первого тура я предполагал, что Зеленский победит Порошенко со счетом 65/35, но отрыв оказался намного существеннее. Это – настоящий разгром Петра Порошенко.

Причиной этого разгрома стали две неправильные тактики, которые использовал штаб Порошенко.

Во-первых, все, кто голосовал за других кандидатов, а не за действующего президента, штабом Порошенко были объявлены "пособниками Путина". Технология "кто не за Порошенко – тот за Путина" является глубоко деструктивной и антиукраинской.

Кроме того, как оказалось, эта тактика еще и электорально проигрышная. Она помогла монополизировать часть ультраправой среды, но оттолкнула преимущественное большинство украинских граждан, которых команда Порошенко совершенно несправедливо обвинила в том, что они – "рука Москвы" и колаборанты. А симпатики Порошенко вообще доходили до личных оскорблений и действий, ведущих к расколу нации. Это – проигрышная тактика, которая лишь возмутила бо́льшую часть населения Украины.

Читайте такжеЧего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Во-вторых, не на пользу действующему президенту пошла та "чернуха", которую продуцировал штаб Порошенко против альтернативного кандидата Владимира Зеленского. Вместо того, чтобы делать позитивные предложения и конкурировать идеями, была избрана тактика сбора компрометирующей информации про альтернативного кандидата.

Украинцы всегда критически относятся к подобным вещам, потому и эта тактика тоже оказалась проигрышной для Порошенко. Как оказалось, она только добавляла голоса Владимиру Зеленскому, о чем свидетельствуют и данные экзит-полов, и результаты выборов.

Так что тактика штаба Порошенко оказалась совершенно проигрышной. Кроме того, что Порошенко получил негативное отношение большей части населения к себе, он еще и был лишен возможных союзников вследствие неверной тактики.

Если говорить о будущем Петра Порошенко, то он не может себе позволить уйти из политики. В отличие от Кравчука и Ющенко, он не может себе позволить просто быть почетным пенсионером, который ходит на эфиры и участвует в различных гуманитарных акциях.

У Порошенко альтернатива пребыванию у власти – одна: скамья подсудимых. Причем по очень многим параметрам. Защита от этого – политическая деятельность и политическое влияние. А это обеспечат ему колоссальные деньги (которые он приумножил, находясь у власти) и дополнительные ресурсы – расставленные кадры.

Читайте такжеЕсли Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камераПлюс у Порошенко появился серьезный ресурс – патриотическая пассионарная часть населения, которая покупается на патриотические лозунги. Потому у Порошенко есть возможность монополизировать "правую" среду на следующих выборах. Очевидно, что Порошенко вытеснит из этого сегмента идеологически более слабые проекты вроде "Свободы" – для таких просто не останется места.

Если Порошенко удастся провести фракцию в Верховную Раду, то он сможет влиять на власть, умело конвертируя голоса своей фракции в поддержку тех или иных законопроектов. Как пример – большинство Верховной Рады и Порошенко лично в случае необходимости пользовались голосами Оппозиционного блока. Казалось бы, Оппозиционный блок – это политические оппоненты нынешней власти, но, на самом деле, в большинстве моментов они – политические союзники. Персонально Ренат Ахметов с его медиа-ресурсом (ТРК "Украина"), с его экономическим ресурсом и ДТЭКом был личным союзником Порошенко.

Аналогичную схему может попробовать реализовать Петр Порошенко. И это – опасность для новой власти. Ведь перед Владимиром Зеленским предстанет проблема как с нынешней Верховной Радой, так и со следующей. Поскольку, очевидно, что и нынешняя, и следующая ВР будет разношерстной в политических симпатиях. К тому же, будет оставаться огромное влияние финансовых ресурсов, что сохранит коррупционную составляющую украинской политики.

То есть Петр Порошенко с его манерой абсолютного финансового влияния в политике – это еще надолго. Так будет до тех пор, пока не будут проведены расследования злоупотреблений, с вероятностью посадок либо лично Порошенко, либо людей из его окружения. Но пока что не заметно, чтобы правоохранительные органы либо судебные структуры занимались этим вопросом.

Читайте такжеНе впечатлил, или Почему из Порошенко не получится оппозиционераОднако это было бы желательным для тех 73%, которые голосовали за Зеленского. Но пока что кажется, что это вряд ли будет реализовано.

Зеленский получил беспрецедентное для украинских президентских выборов количество голосов. 73% поддержки – это неслыханный и невиданный результат на президентских выборах в Украине. Это значит, что Зеленский получил огромный кредит доверия.

Но Зеленский приходит к власти в условиях, когда Верховная Рада полностью разложена финансовыми интересами и аппетитами, когда абсолютно разложена украинская политика, когда структуры в силовом блоке возглавляют представители Порошенко, когда остается Кабмин, который формировал Порошенко со своими союзниками.

А реальных ресурсов у нового президента Зеленского не так-то уж и много, пока не будет соответствующего большинства в Верховной Раде. Такие ресурсы есть, но их немного. Ощутимые ресурсы для принятия и проведения решений появятся уже после формирования парламентского большинства под нового президента.

Потому Зеленскому крайне важно не утратить нынешний электоральный потенциал до октября-ноября этого года, когда будет формироваться новая Верховная Рада, но это будет непросто. Сохранение поддержки общества станет одной из основных задач нового президента на первых порах.

Пока что Зеленский для всех нас остается неизвестным персонажем, потому посмотрим, насколько он справится. В интересах Украины – чтобы он справился. Однако справится ли – пока что сложно предположить.

Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для "Главреда"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Олесь Доний выборы-2019 Александр Доний второй тур выборов президента 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:56
Почему Порошенко не может просто уйти из политики
06:34
С Днем психолога 2019: поздравления и открытки Фото Видео
05:56
Доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом Видео
05:30
"Жалко подонков": в РФ объяснили, как победа Зеленского сокрушила российскую пропаганду Видео
05:12
Великий вторник Страстной недели 2019: заговор на благополучие детей Видео
04:50
Победа Зеленского на выборах: банкиры рассказали, что будет с долларом Видео
04:33
Врачи рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов
03:58
Эксперт предупредил, какие "мины" и угрозы ожидают Зеленского на посту президента
03:18
Врачи назвали овощ, спасающий от онкологии
02:45
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:01
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи Видео
01:15
"Плохой зайчик" Эмили Ратаковски похвасталась аппетитной попой в откровенном наряде Фото
01:03
В США ждут начала сотрудничества с Зеленским Видео
00:36
Ученые объяснили опасность позднего ужина
22 апреля, понедельник
23:56
Эксперт назвал неадекватными санкции против России за нарушение Будапештского меморандума
23:34
Ученые озвучили способ снижения вероятности инсульта
23:12
Dan Balan написал песню на украинском для дуэта с победительницей Голоса страны Видео
22:44
Рианна показала результат похудения в фотосессии Vogue Фото
22:27
Сюрприз после Пасхи: синоптик предупредил о грозах и новой волне похолодания Видео
21:55
"ЛНР" передала Украине еще 60 заключенных с оккупированного Донбасса Фото
21:32
В Москве обнаружили мертвой чемпионку России по боксу
21:24
Гройсман и Коболев согласовали цены на газ на май Видео
20:51
Зеленский или Порошенко: обнародованы результаты голосования на передовой Видео
20:47
"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах Видео
20:23
Стало известно, за кого проголосовало большинство на родине Бандеры Видео
20:22
Скандал в Киеве: врачей обвиняют в издевательствах над больным годовалым ребенком Видео
20:06
Порошенко рассказал, когда вернется на Банковую Видео
19:58
Обнародован антирейтинг стран по популярности среди туристов Видео
19:33
Переименование УПЦ МП приостановлено судом
19:29
Песков рассказал, что Путин получил запись дебатов Порошенко и Зеленского Видео
19:20
Сожгли крест, разбили табличку: в России надругались над могилой певца Осина Фото
18:55
В Москве госпитализировали Любовь Успенскую
18:52
Украина ужесточила контроль качества российской нефти Видео
18:32
Парубий решил потянуть с назначением даты инаугурации Зеленского Видео
18:12
Еще один губернатор заявил об отставке после президентских выборов Видео
17:56
"Чемодан, вокзал": Ляшко и Вилкул устроили перепалку из-за украинского языка
17:52
В Госпогранслужбе ответили собравшемуся в Украину Саакашвили Видео
17:27
Дети богатейшего бизнесмена Дании погибли во время теракта в Шри-Ланке Видео
17:24
Экс-нардеп-Крючков заплатил залог в 7 млн и вышел из СИЗО Видео
16:56
"Посадки будут": у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке Видео
16:33
"Ваше Превосходительство": как в мире отреагировали на триумф Зеленского Видео
16:29
В ОБСЕ оценили второй тур президентских выборов в Украине Видео
16:14
У Зеленского усомнились в искренности поздравлений Порошенко
16:08
"Пусть приедут и допросят": Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон Видео
16:04
"Отправить в прошлое кровавый режим": Поклонская своеобразно поздравила Зеленского с победой Видео
15:30
В Белом доме рассказали подробности беседы Трампа с Зеленским Видео
15:24
"Недвусмысленные намеки": Maruv взорвала сеть провокационной позой
15:24
Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой Видео
14:57
ГПУ вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений Фото Видео
14:53
Девятый взрыв на Шри-Ланке: названо ужасающее число жертв и виновник трагедии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться