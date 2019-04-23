Почему Порошенко не может просто уйти из политики

Петр Порошенко не может просто уйти

Победа Владимира Зеленского и, соответственно, поражение Петра Порошенко были прогнозируемыми сразу после первого тура президентских выборов. Однако после первого тура я предполагал, что Зеленский победит Порошенко со счетом 65/35, но отрыв оказался намного существеннее. Это – настоящий разгром Петра Порошенко.

Причиной этого разгрома стали две неправильные тактики, которые использовал штаб Порошенко.

Во-первых, все, кто голосовал за других кандидатов, а не за действующего президента, штабом Порошенко были объявлены "пособниками Путина". Технология "кто не за Порошенко – тот за Путина" является глубоко деструктивной и антиукраинской.

Кроме того, как оказалось, эта тактика еще и электорально проигрышная. Она помогла монополизировать часть ультраправой среды, но оттолкнула преимущественное большинство украинских граждан, которых команда Порошенко совершенно несправедливо обвинила в том, что они – "рука Москвы" и колаборанты. А симпатики Порошенко вообще доходили до личных оскорблений и действий, ведущих к расколу нации. Это – проигрышная тактика, которая лишь возмутила бо́льшую часть населения Украины.

Читайте такжеЧего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Во-вторых, не на пользу действующему президенту пошла та "чернуха", которую продуцировал штаб Порошенко против альтернативного кандидата Владимира Зеленского. Вместо того, чтобы делать позитивные предложения и конкурировать идеями, была избрана тактика сбора компрометирующей информации про альтернативного кандидата.

Украинцы всегда критически относятся к подобным вещам, потому и эта тактика тоже оказалась проигрышной для Порошенко. Как оказалось, она только добавляла голоса Владимиру Зеленскому, о чем свидетельствуют и данные экзит-полов, и результаты выборов.

Так что тактика штаба Порошенко оказалась совершенно проигрышной. Кроме того, что Порошенко получил негативное отношение большей части населения к себе, он еще и был лишен возможных союзников вследствие неверной тактики.

Если говорить о будущем Петра Порошенко, то он не может себе позволить уйти из политики. В отличие от Кравчука и Ющенко, он не может себе позволить просто быть почетным пенсионером, который ходит на эфиры и участвует в различных гуманитарных акциях.

У Порошенко альтернатива пребыванию у власти – одна: скамья подсудимых. Причем по очень многим параметрам. Защита от этого – политическая деятельность и политическое влияние. А это обеспечат ему колоссальные деньги (которые он приумножил, находясь у власти) и дополнительные ресурсы – расставленные кадры.

Читайте такжеЕсли Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камераПлюс у Порошенко появился серьезный ресурс – патриотическая пассионарная часть населения, которая покупается на патриотические лозунги. Потому у Порошенко есть возможность монополизировать "правую" среду на следующих выборах. Очевидно, что Порошенко вытеснит из этого сегмента идеологически более слабые проекты вроде "Свободы" – для таких просто не останется места.

Если Порошенко удастся провести фракцию в Верховную Раду, то он сможет влиять на власть, умело конвертируя голоса своей фракции в поддержку тех или иных законопроектов. Как пример – большинство Верховной Рады и Порошенко лично в случае необходимости пользовались голосами Оппозиционного блока. Казалось бы, Оппозиционный блок – это политические оппоненты нынешней власти, но, на самом деле, в большинстве моментов они – политические союзники. Персонально Ренат Ахметов с его медиа-ресурсом (ТРК "Украина"), с его экономическим ресурсом и ДТЭКом был личным союзником Порошенко.

Аналогичную схему может попробовать реализовать Петр Порошенко. И это – опасность для новой власти. Ведь перед Владимиром Зеленским предстанет проблема как с нынешней Верховной Радой, так и со следующей. Поскольку, очевидно, что и нынешняя, и следующая ВР будет разношерстной в политических симпатиях. К тому же, будет оставаться огромное влияние финансовых ресурсов, что сохранит коррупционную составляющую украинской политики.

То есть Петр Порошенко с его манерой абсолютного финансового влияния в политике – это еще надолго. Так будет до тех пор, пока не будут проведены расследования злоупотреблений, с вероятностью посадок либо лично Порошенко, либо людей из его окружения. Но пока что не заметно, чтобы правоохранительные органы либо судебные структуры занимались этим вопросом.

Читайте такжеНе впечатлил, или Почему из Порошенко не получится оппозиционераОднако это было бы желательным для тех 73%, которые голосовали за Зеленского. Но пока что кажется, что это вряд ли будет реализовано.

Зеленский получил беспрецедентное для украинских президентских выборов количество голосов. 73% поддержки – это неслыханный и невиданный результат на президентских выборах в Украине. Это значит, что Зеленский получил огромный кредит доверия.

Но Зеленский приходит к власти в условиях, когда Верховная Рада полностью разложена финансовыми интересами и аппетитами, когда абсолютно разложена украинская политика, когда структуры в силовом блоке возглавляют представители Порошенко, когда остается Кабмин, который формировал Порошенко со своими союзниками.

А реальных ресурсов у нового президента Зеленского не так-то уж и много, пока не будет соответствующего большинства в Верховной Раде. Такие ресурсы есть, но их немного. Ощутимые ресурсы для принятия и проведения решений появятся уже после формирования парламентского большинства под нового президента.

Потому Зеленскому крайне важно не утратить нынешний электоральный потенциал до октября-ноября этого года, когда будет формироваться новая Верховная Рада, но это будет непросто. Сохранение поддержки общества станет одной из основных задач нового президента на первых порах.

Пока что Зеленский для всех нас остается неизвестным персонажем, потому посмотрим, насколько он справится. В интересах Украины – чтобы он справился. Однако справится ли – пока что сложно предположить.

Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для "Главреда"