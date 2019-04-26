Как убить украинскую "оборонку", или Зачем Путин, если есть Минфин?

Сергей Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт по вопросам оборонных технологий
26 апреля 2019, 06:58

Кто-то активно "паковался" для жизни за пределами страны, а кому-то крайне нужны деньги на выборы.

Укроборонпром
Власть хочет залатать дыру в бюджете с помощью "оборонки" / vpk.name

Министерство финансов Украины решило залатать дыры в бюджете за счёт госпредприятий. По инициативе Минфина Кабинет министров Украины подготовил постановление, по которому часть чистой прибыли, которую должны перечислять госпредприятия в бюджет, будет увеличена до 90%. Включая и оборонные госпредприятия, которые находятся под крышей Национального космического агентства и в составе госконцерна "Укроборонпром". 

Если это решение вступит в силу, то итог скоропалительной идеи вполне прогнозируем. Сначала – паралич, а потом и клиническая смерть государственной оборонной промышленности уже в течение ближайшего квартала. Модернизировать танки, производить нужную высокоточную "Вильху" и доводить до серийного темпа крылатый "Нептун" будет просто негде и некому. И разговоры о необходимости развития нашей оборонной промышленности будут выглядеть как издевка. Сгущаю краски? Тогда детали.

Доим чаще, чем кормим

Читайте такжеВоенный эксперт назвал наиболее уязвимый участок в украинской оборонеВряд ли нужно объяснять, что наша оборонная промышленность с ее производственной базой, при всем уважении к нашим конструкторам и инженерам, вовсе не мировой "хай-тек". Реальность такова, что объем произведенной продукции на одного работающего в оборонной сфере (округленные данные за 2017 г.) таковы: в США – около $450 тыс., в Европейском Союзе – около $300 тыс. , в России – $50 тыс. У нас – не более $15 тыс. 

Корни нашего аутсайдерства понятны. Промышленные фонды старели, станки не закупались, новые технологии не внедрялись. Износ основных производственных фондов в "оборонке" составляет 65-80%, довоенные темпы их обновления - 2,5-3% в год. Война с Россией заставила заниматься переоснащением более активно, но первые заметные ростки стали появляться лишь в 2018 г. При этом параллельно, с различной степенью успешности, решались задачи и импортозамещения – замена комплектующих российского производства, которые необходимы для ремонта и модернизации нашей военной техники. 

Откуда госпредприятия берут средства для финансирования технического перевооружения, создания и расширения производственных мощностей, отработки новых технологических процессов, для подготовки новых и модернизированных видов продукции, изготовления опытных образцов и даже для погашения кредитов, взятых под эти святые в нашей реальности задачи? Основной источник как для унитарных предприятия, так и акционерных обществ с государственным участием один – за счет прибыли. Правда, получить прибыль госпредприятию при выполнении того же Гособоронзаказа для родного Минобороны весьма непросто.

Расклад такой: реальная прибыль для предприятия, который выполняет контракт для Минобороны, не превышает 7-8%. Это даже не покрывает уровень инфляции. Если говорить жестко, то фактически выполнение ГОЗ при существующих правилах игры в отношениях между Минобороны и производителями вооружений наносит прямой ущерб предприятиям, выполняющим госзаказ. Так утверждают сегодня и частники, и государственники. Не буду вдаваться в детали, тут пока важна общая канва. 

Читайте такжеУкраина тратит на оборону в разы больше любой страны НАТО - BloombergНо даже если при этом сюрреализме госпредприятие справилось с задачей, поставило продукцию или в армию, или на экспорт (что гораздо выгодней), то по итогу оно заплатит 18% налог на прибыль, и направит в бюджет 30% от своей прибыли как дивиденды государства. Фиксируем: 30% - это та часть чистой прибыли, которую сегодня перечисляют госпредприятия оборонного сектора в бюджет. 

А если 90%? Задрав планку отчисления прибыли до 90%, своим решением Кабинет министров изымает всю прибыль, которую получает или пытается получить предприятие. Оценки такого решения у специалистов в экономической области, с которыми общался по этому поводу, весьма схожи. Коротко они сформулированы так: "30% - это оптимальный баланс между выводом средств в интересах собственников и реинвестирование остатка прибыли в развитии производства. 50% – критическая величина, на грани выживания. 90% – это быстрая клиническая смерть любого предприятия.

При этом специфика ведения налогового и бухгалтерского учёта такова, что размер начисленной прибыли будет всегда больше, чем объем средств на счётах предприятия. Так как эта "прибыль" может находиться в запасах, в основных средствах, в оплаченных комплектующих и так далее.

Все государственные предприятия "оборонки" через короткий промежуток времени станут убыточными по одной простой причине. У них не будет достаточного финансового ресурса для ведения оперативной деятельности".

Показательно, что против "решения 90%" выступили Минэкономразвития и Минюст.

Вывод их экспертов таков:"Чистий прибуток підприємства є основним джерелом його розвитку і вилучення 90 відсотків чистого прибутку до державного бюджету позбавляє підприємства можливості фінансування капітальних інвестицій за рахунок власних коштів. Це унеможливлює оновлення матеріально-технічної бази, створення нових сучасних потужностей, зменшує рівень інвестиційної привабливості і конкурентноздатності підприємств та призводить до додаткового залучення кредитних коштів. Враховуючи викладене, з метою уникнення негативних наслідків як для підприємств України, так і в перспективі для економіки держави в цілому встановлення частки відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку у розмірі 90 відсотків потребує додаткового обґрунтування".

Сказано очень четко, но… 

Вместо допобоснования

Читайте также"Ужатая" Россия. Что заставило Путина сократить расходы на оборонуCудя по решению Кабмина, верх взяли аргументы Минфина. Их суть такова – "збільшення нормативу відрахувань частки прибутку до 90% для всіх державних підприємств дає змогу збільшити суму надходжень до державного бюджету України у 2019 р.", а бюджет должен быть сбалансирован и расходы должны соответствовать доходам. А что ж тогда вдруг случилось с доходами в стране?

По информации, которой я доверяю, за весь прошлый 2018 г. и первый квартал 2019 г. наша доблестная таможня вместе с государственной фискальной службой недовыполнили план поступлений в государственный бюджет Украины аж на 23 млрд. гривен (для сравнения - на 2019 г. на весь ГОЗ для закупки новой и модернизированной техники запланировано 16,3 млрд грн.) Наибольшее падение поступлений в госбюджет от таможни и ДФС, кстати говоря, произошло именно в первом квартале текущего года. Эту картину дополняют и официальные данные Счетной палаты Украины. По результатам первого квартала 2019 г. в стране наибольшее невыполнение (на 12%) планового показателя по уплате НДС с ввезенных на территорию Украины товаров - на 9 млрд. грн.

В наших реалиях такое "падение" - лишь активизация серых схем на таможне, занижение таможенной стоимости импортируемых товаров. Стоит ли пояснять, почему в государстве такой разительный провал с доходами в именно в первом, политически жарком квартале?

Ответ прост, как формула воды. Кто-то активно "паковался" для жизни за пределами страны, а кому-то крайне нужны деньги на выборы. Сначала президентские, потом – парламентские. Так может, все-таки будем искать источники дополнительных поступлений в правильных местах? Или проще за все расплатиться предприятиями "оборонки"? И лучшая альтернатива - их банкротство, обесценивание и продажа за копейки?

Уверен, что у этой истории еще будет продолжение. И она станет показательным маркером для оценки действий всех ветвей власти по отношению к оборонной промышленности. Ну, при условии что "оборонка" еще нужна нашей стране. Или, может, я чего-то уже не знаю?

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бюджет Минфин оборонка Сергей Згурец выборы-2019
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