Как Зеленский показал зубы

Владимир Зеленский жестко ответил Путину

Ну что, на Светлый праздник Владимир Зеленский сделал мне своеобразный "подарок" — дал возможность порассуждать над его шагами и намерениями. Это я о его заявлении по поводу раздачи российских паспортов для всех украинцев.

Заявление на удивление жесткое, причем, не дежурное и пустопорожнее, как заявление Петра Порошенко на эту же тему. У Зеленского сделан упор на наших завоеванных свободах и правах, отказываться от которых мы не намерены.

Есть прозрачный намек на то, что российские паспорта в свободной Украине, в первую очередь, нужны тем нашим правителям, кто имеет или скоро получит проблемы с законом. И есть готовность предоставлять украинское гражданство борцам против авторитаризма и тирании: если это будет не по чистой прихоти президента — хочу даю, хочу — забираю, как вытворял Петр Алексеевич, то это серьезная заявка на демократическое лидерство на постсоветском пространстве.

Читайте такжеЗеленский сделал первый сильный ход и сбил Путина с толкуНекоторые горячие политтехнологические головы поспешили заявить, что жесткий тон заявления — это ошибка, так как отталкивает от Зеленского часть его избирателей.

Категорически не согласен! Президенту не о размере своей фракции в Раде надо думать, а о судьбе всей Украины.Никто в мире не будет нам помогать, если мы сами не демонстрируем готовность защищаться, отстаивать наши ценности, идти до конца.

Если у нового руководства Украины будет столь же двойственная позиция, как и у прежнего — ура-патриотическая для внутреннего употребления, но соглашательская для внешнего — то от нас немедленно с облегчением отвернутся и Европа, и США. И пойдет снятие санкций с недоимперии, запуск "Северного потока", реанимация "Турецкого" и т.д.

При этом не забываем, что заявления — неплохи до инаугурации, а после должны быть действия, действия, действия. И успешные результаты этих действий.