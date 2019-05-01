Почему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" Зеленского

Порошенко и Путин взялись синхронно "прощупывать" Зеленского / Reuters

Почему Кремль начал с провокаций?

Во-первых, Владимир Путин страшно разозлился из-за того, что украинские избиратели отвергли его тайное протеже - президента Петра Порошенко, который, не смотря на антироссийскую риторику во время выборов, оставался верным младшим партнером Кремля по контролю над Украиной.

Во-вторых, Владимир Зеленский оказался равнодушным к наглому и невыполнимому для любого президентом Украины плану Виктора Медведчука по "нормализации" отношений с Россией ценой отказа от национальных интересов нашей страны. Многие увидели в этом провокационном плане попытку, под шумок выборов, "совратить" неопытного Зеленского, прощупать его стойкость, а также отчаянную попытку Медведчука занять то же место рядом с новым президентом, которое он занимал, все эти годы, рядом с Порошенко - куратор и "смотрящий" за президентской властью, и защитник интересов путинской России в Украине.

Пока Зеленский не повелся, ни на то, ни на другое. А сейчас уже Порошенко убеждает Путина, что вся эта история с Зеленским - временное явление, легкая неприятность и политическая случайность. Путин поверил клятвам Порошенко, что в течении года бывший президент очень скоро, при помощи Кремля, вернет себе власть над Украиной. Вот почему началась такая мощная синхронизация действий проигравшего президента Порошенко и Путина в отношении Украины после выборов. Сейчас они одновременно, с разных сторон, агрессивно критикуют молодого президента Украины, не давая нему опомнится или толком ответить. Это хорошо видно по координации действий Путина и Порошенко.

Не надо забывать, что у бывшего президента Порошенко вместе с бежавшей в Лондон от украинского правосудия бывшей главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой есть огромный опыт по обрушению ценности украинской валюты и управляемому росту инфляции. Это трехразовое обесценивание гривны у них называлось "загоном оленей". Эта парочка на манипуляции курсом гривны заработала огромные деньги. Теперь этот опыт работы по "загонке оленей" в ловушку Порошенко перенес на украинских избирателей.

Так, например, одновременно с паспортной авантюрой Путина Порошенко добился принятия Верховной Радой сомнительного и очень противоречивого Закона по украинскому языку, который не только делает благодарным и "ручными" ему избирателей Галичины, но неожиданно ставит в неудобное положение "второсортных" граждан миллионы русскоязычных украинцев Юго-Востока Украины.

Таким образом Порошенко "гонит" массу рассерженных и взволнованных жителей Юго-Востока Украины в сетку Кремля. Ведь, как синхронная реакция на этот закон об украинском языке Кремль предложил обиженным гражданам Украины выход из создавшегося положения - получить паспорт России, тем самым встать во внутреннюю политическую оппозицию к Киеву.

Кроме того, сочетание принятия этого Закона и с раздачей паспортов России резко ухудшает шансы по мирному разрешению военного конфликта на оккупированных территориях Донбасса. И это не случайность.Такая синхронизация действий проигравшего выборы и рвущегося к реваншу Порошенко и Путина говорит о том , что Кремль не оставит Украину в покое, пока не добьется глубокой дестабилизации обстановки, и бывшему президенту Порошенко в этой игре уготована незавидная роль новой прокси-силы путинской России, на каком бы языке он не говорил.