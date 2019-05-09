Почему Зеленский не сможет совершить чудо

Владимир Зеленский не сможет совершить чудо/ GettyImages

Президент Петр Порошенко ушел. Формальности, т.е. инаугурация нового президента не так уж важна. Символ – это только символ.

Не раз и не два публиковал свои резкие слова о поведении Порошенко, и о последствиях его поведения. Не раз публиковал жесткие письма, ему адресованные. Сегодня должен испытывать радость. Но нет у меня радости. Мне горько. Он, залгавшийся и самоуверенный, намеревался стать авторитарным правителем. Не смог, Украина – не Россия. Политик не может быть успешным если он не способен на компромисс. Петр Порошенко, увы, лишен этой способности. Не способен уйти достойно, хотя бы этим вызвав симпатии у граждан Украины, отдавших голоса на выборах его конкуренту.

Читайте такжеПочему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского"Смена вех". Был такой сборник текстов великих умов царской России и Малороссии, изданный более века тому назад. У нас, в независимом украинском государстве сейчас начинается смена вех. Для меня – долгожданная. Народ Украины заслуживает этого. Он, народ Украины, просыпается, об этом свидетельствуют недавние президентские выборы.

Всё ли получится у Владимира Зеленского? Сумеет ли он совершить чудо? Не получится, не сумеет. Слишком тяжелое, слишком грязное наследство оставляет ему Порошенко. Оставляет ему не только войну и оккупированные Россией территории, но и страшный груз внутренних проблем – государство мертвого закона. Поскольку он, Петр Порошенко уверенно и самонадеянно готовил себя к авторитарному управлению государством. Где он и только он должен был стать единственным символом и смыслом закона.

Мне не радостно. Жизнь так и не научила меня злорадствовать. С тревогой наблюдаю копошение прежних мерзавцев, крупных и мелких, в очереди к Володимир Зеленський . Кто-то мечтает стать (или остаться) министром, кто-то стремится получить кресло в парламенте. Трудно ему, очень трудно. Обилие лиц, обилие слов. Обилие сладких улыбок. И – ни одного искреннего совета.

А ему сегодня очень нужны советники. Ни на что материальное не претендующие, искренние. Ему бы создать свой, не Администрации президента, Совет. Не из очереди желающих услужить, понравиться и подкормиться. Из других, колючих и честных.