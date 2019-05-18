Почему Россия снова не пострадала после украинских санкций

Бензин / УНИАН

Украинский Кабмин ввел ответные санкции в отношении российских нефтепродуктов. Давайте разбираться, насколько болезненный удар нанесен и по кому.

Дизельное топливо

Введена пошлина 2% (около 350 грн/т или 30 коп./л). Объем поставок ограничен 2,5 млн т, все свыше будет облагаться 25%-ной пошлиной. Данная квота по сути отвечает нынешнему годовому импорту ДТ из России (2,7 млн т в 2018 г.). Россия осталась при своих, разве что лишалась перспективы наращивать поставки. Дополнительно заработают белорусы и импортеры по морю, которые будут обеспечивать растущий рынок ДТ. Корпоративный сектор и промышленность как основные потребители ДТ и налогоплательщики будут платить больше.

Бензин

Отнесен правительством к разряду "чувствительного" импорта, хотя поставок бензина из России нет. Пошлина 0. Россия снова не пострадала.

Сжиженный газ

Как и бензин отнесен к "чувствительному" импорту, пошлина 0, квот нет. Снова Россия при своих. Ее доля действительно велика, как и по ДТ – 40%. Но как раз здесь пошлина была бы более уместна, и не 2%, а лучше 20%. Это бы дало 1,3 грн на пистолете, но при этом сохранило бы его привлекательность для водителей (около 15 грн/л или 50% от цены бензина или "нормативное" значение). Но главное, это бы сделало привлекательным импорт с альтернативных направлений, в частности с моря. Также это бы дало хороший заработок внутренним производителям.

Выводы

Счет 1:1. "Пустые" апрельские санкции получили адекватный ответ от украинского Кабмина. Для рынка они не будут иметь никакого значения, как и для российских поставщиков. Между тем перед государством стояла задача усилить альтернативные каналы поставок нефтепродуктов и придать стимул внутренней нефтепереработке.

На мой взгляд, единственное, что примечательно в этой истории, так это сам по себе факт введения пошлин и квот на импорт светлых нефтепродуктов. Не припомню я подобных прецедентов.