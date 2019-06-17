Золотая акция леди Ю: на что рассчитывает Тимошенко

Тимошенко может стать премьером/ photo by Alexander Prokopenko

Согласно соцопросам, рейтинг Батькивщины на данный момент колеблется на уровне 7-8%. Хотя еще несколько месяцев назад, накануне первого тура выборов президентский рейтинг Юлии Тимошенко составлял 13%. С каким результатом политическая сила Тимошенко придет к финишу и как может его использовать?

На сегодня общество уже выбирается из президентской кампании и входит парламентскую с точки зрения ощущения политического процесса и определения своих политических ориентаций. Поэтому Юлия Тимошенко выходит за рамки своего ядра — преданного избирателя, который у нее кристаллизовался и держался после окончания президентской гонки. Ниже этого рейтинга она уже не упадет, он начинает расти за счет коммуникаций и привлечения нового избирателя.

Читайте такжеКуда делись 6% Тимошенко?Тема тарифов, перезагрузки, нового курса, уравновешивания энергии Владимира Зеленского своей опытностью — все это находит отклик у ее целевой аудитории. И потенциал роста еще достаточно неплохой. Возможно, через несколько недель мы сможем увидеть ситуацию, когда в первой пятерке лидирующих партий, Батькивщина может потеснить Европейскую солидарность, поскольку там наблюдается нисходящий тренд рейтинга.

Избиратель Юлии Владимировны выглядит так: прежде всего это её преданный электорат, который голосует за неё в каждой предвыборной кампании. Он находится в малых городах и сельской местности, преимущественно это люди среднего и старшего возраста, с высшим образованием либо сельский житель, которого можно причислить к категории - сельская интеллигенция. Он видит в Тимошенко прежде всего представителя своих интересов.

Есть высокая вероятность что Зеленскому не удастся собрать большинство из сугубо своих депутатов, он не наберет на парламентских выборах 50 плюс 1 процент голосов и ему будет необходима поддержка других фракций для формирования коалиции.

Тимошенко в этом случае видит возможность разыграть свою золотую акцию и востребованность в себе. С одной стороны - как в голосах её политической силы для формирования коалиции, а с другой стороны в своем опыте и знании работы системы. Грядет очень кризисный год с точки зрения внешних долгов, инфраструктурной ситуации и многих вызовов, которые требуют достаточно оперативного приема решений и понимания всех рисков и потенциалов существующей системы.

Читайте такжеТри причины, почему премьером у Зеленского должна быть ТимошенкоПоэтому, вполне вероятно, что второй момент, на который она рассчитывает — это то, что команда Зеленского, в случае формирования собственного Кабмина во главе со своим премьер-министром, понимает свою неспособность кризисно и быстро закрыть все эти управленческие вопросы.

И для президента Украины глава правительства всегда выступает громоотводом, на которого можно списать все социальные, экономические, структурные и прочее вопросы. И в таком случае Тимошенко может быть для Зеленского политическим громоотводом для того, чтобы всегда можно было сказать — причина неудач не в Зеленском. Пока все выстраивается таким образом, что по результатам избирательной кампании, данный союз достаточно вероятен.