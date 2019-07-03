Русский язык на Донбассе: что это решит и в чем угроза

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что русский язык на Донбассе должен быть региональным.

Во-первых, никаким образом предоставление любого статуса русскому языку не повлияет на ситуацию на Донбассе, на мирный процесс или на эскалацию военных действий.

Во-вторых – никто и никогда не запрещал разговаривать по-русски в восточных областях. Я это знаю, потому что часто там бывал.

Даже делопроизводство в Луганской и Донецкой области происходило на русском, а на украинский переходили, когда это нужно было отсылать в Киев.

Помню, как в свое время на Донбасс вызывали в суд представителя Социалистической партии Юрия Луценко. Он требовал, чтобы с ним там говорили на украинском. И это была серьезная проблема, в суде не могли этого сделать и искали переводчика.

К тому же, большое количество опросов украинцев, которые называли волнующие их проблемы, как до конфликта на востоке Украины, так и после, показали, что язык далеко не на первом месте.

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На Донбассе вопрос языка в одних опросах был на 24 месте, в других - на 32-ом. А в том же Львове - на восьмом. На первых местах у жителей Украины сугубо материальные проблемы, такие как пенсия, зарплата, работа, медицинское обеспечение, образование.

Я считаю, что языковой вопрос - это определенная провокация, которая идет с той стороны. Якобы является элементом идентификации. Но эта идентификация не Украиной.

В чем угроза? Если мы пойдем на этот формальный шаг, который по факту не запрещает разговаривать по-русски, а закрепим его юридически и официально, то для Кремля и подконтрольных ему боевиков такое решение проблемы будет означать, что можно давить дальше.

И сначала начнут проталкивать автономию, потом - особые экономические условия для этих регионов, далее - собственную полицию, прокуратуру и судебные органы, и в конце концов – амнистию для боевиков, независимо от того, что они натворили.

Это будет прорыв периметра обороны. И если он появится в одной точке, то это означает, что дальше прорывы будут по всему периметру. Этого нельзя допустить ни в коем случае.

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Проблему Донбасса нужно решать или полностью, включая язык и какие-то особые статусы, при этом, необходимо помнить, что Украина не является федеративной республикой и не может ею быть. Или - ни в коем случае не отделять какой-то один вопрос, типа языка. Так как попытка его решить - выльется в большую проблему.

То, что сказал Богдан – это определенная интеллектуальная провокация. Некий намек, который, по мнению политтехнологов, привлечет жителей этих регионов к партии Зеленского. Но это пустая надежда, и Офису президента следует избегать подобных провокаций.

Александр Кочетков, аналитик, политолог, для Главреда