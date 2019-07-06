Пять опасностей, которые грозят Зеленскому

Владимир Зеленский / Reuters

Ничего стабильного в человеческих отношениях нет. Рано или поздно всегда приходит разочарование. Вопрос только, когда именно и в каком объёме это разочарование наступает.

Последняя социология уже обозначила первые чёрные метки. Президенту. Незначительные на первый взгляд. Микроскопические. Которые совершенно не мешают продолжающемуся головокружению от успехов. И которые точно не сломают общий тренд-запрос на хотя бы частичное изгнание нынешних. Но все-таки обратить на них внимание стоит. Рейтинг президентской виртуальной партии Слуга Народа больше не растёт. Скорее стагнирует. А по мере обозначения конкретных кандидатур, приоритетов, принципов отбора и прочих фишек начинает раздражать и терять флёр действительно новизны. К середине осени или чуть позже падение будет более заметно. И вот тогда начнётся классическая украинская политика.

Самое время более детально и профессионально оценить ключевые риски.

Первый. Улица

Чрезвычайно важный фактор нашей внутренней политики. Улица быстро организуется агрессивным меньшинством, которое не может убедить большинство в своей правоте правовыми инструментами и потому ломает общепринятые демократические принципы. Следовательно, радикальные протесты будут в любом случае. Логистика простая и не-затратная. Опять будет много агрессии. Меньшинство стопроцентно захватит улицу. Аваков может все что угодно рассказывать, но он это точно НЕ контролирует. А кто контролирует? Сейчас это детский сад. А завтра?

Второй. Мимикрия элит

Понятно, что найти абсолютно чистых новых персонажей с высоким профессионализмом и для многотысячной управленческой вертикали невозможно. Либо/либо. Либо неофиты с понтами, но без знаний. Либо ушлые ребята, но понимающиеся как устроена система. Так вот, эти ушлые ребята уже расторговывают своё самосохранение, переполучают разрешения на феодализм, аккуратно испрашивают разрешения на княжения в отраслях. Короче, организуют тот самый реванш.

Третий. Коломойский

Персонально. Он слишком откровенен и быстро все разрушает. Я бы сказал, что он осознанно хочет обрушить рейтинг команды президента. Хотя кое-кому упорно кажется, что они друзья и Игоря Валериевича можно легко контролировать. Нет, нельзя. Публичные интервью - это всего лишь самый простой способ показать, кто все-таки будет Папой здесь.

Четвертый. Успешные проекты

Они должны быть УЖЕ. Тщательно продуманы, логистически отработаны, просчитаны, подготовлены к запуску и иметь существенный видимый аспект. Нужны прежде всего успешные кадровые решения. По ключевым направлениям - силовики, финансы, медийка.

Пятый. Символически назовём его "Порошенко"

Шире - старое жлобье. Оно будет демонически гадить. Потому что теряет кормовые базы. Сам же Петр Алексеевич наиболее циничен, так как предпочитает только чернушные, компроматные технологии. Нижайшего pr-дерьма будет очень много. В том числе в истерическом "Гаага-стиле" Геращенко-femme.