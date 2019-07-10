Зеленский в вопросе Донбасса обречен стать радикальнее Порошенко

Андрей Головачев

политический эксперт

10 июля 2019, 08:25

Новый президент не готов принимать сложные решения, боится потерять рейтинг и не обладает необходимой волей для того, чтобы предложить новые подходы к установлению мира.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба президента Украины

Я уже писал о том, что, как это ни странно, но при Зеленском не только не произойдет улучшения российско-украинских отношений, как многие надеялись, а, напротив, отношения будут драматически ухудшаться, вплоть до войны. Мир на Донбассе не только не будет достигнут, но, напротив, через год-полтора начнутся активные и масштабные боевые действия, которые могут привести к тяжелому политическому кризису и досрочным президентским выборам.

Почему это будет происходить именно так?

Причина, конечно, заключается в личных качествах Зеленского. А если конкретно, то в его политической незрелости, безответственности и, как выяснилось, в отсутствии у него достаточной политической воли.

Вспомним инаугурационную речь Президента, где он говорил о мире на Донбассе:

"Могу заверить, что для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир."

Эта фраза многих, мечтающих о мире, воодушевила, но это, увы, это все оказалось пафосным блефом. Сейчас уже понятно, что, произнося эти ответственные слова, Зеленский не отдавал себе отчета в том, что он говорил. Это все было продолжение исполнение роли Голобородько. Последние дни показали, что все происходит с точностью до наоборот. И не готов Зеленский принимать сложные решения, и боится потерять рейтинг и не обладает необходимой волей для того чтобы предложить новые подходы к установлению мира на Донбассе.

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О чем конкретно идет речь?

Дело в том, что, как ни крути, но для установления мира на Донбассе необходимо имплементировать минские соглашения. Другого реального пути нет. А для этого Зеленский должен преодолеть ожесточенное сопротивление условной "партии войны". Для это нужна недюжинная политическая воля и вера в свою правду. Но сейчас уже понятно, что ни того, ни другого у Зеленского, увы, нет. Он откровенно боится "партии войны" и уже начинает быстро сдвигаться, как, ранее и Порошенко, в сторону патриотов. Его неготовность снять блокаду с ЛДНР продемонстрировало это очень убедительно, хотя ЕС дал понять, что очень приветствовал бы такой шаг. Однако, сдрейфил!

Но сдвигаясь в сторону патриотов, Зеленский входит в нишу, в которой уже прочно обосновались Порошенко и Парубий, тем самым заставляя последних становиться еще более радикальными, что не потерять самоидентификацию. Очень скоро Зеленский и Порошенко начнут соревноваться между собой за право возглавить партию непримиримых. Каждый будет бояться показаться голубем в глазах патриотов. При этом Зеленский будет стараться ликвидировать своего противника с помощью уголовных дел, что придаст политической борьбе характер истерии. Все это поднимет градус радикализации до небывалых ранее вершин. При этом обе стороны, каждый по-своему, вынуждены будут уничтожать За життя, которая также будет подбрасывать палочки в костер. Политика постепенно превратиться в один непрекращающийся шабаш.

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Как это все отразиться на отношениях с Россией, думаю, пояснять не надо. Те, кто голосовал за Зеленского, надеясь на мир на Донбассе, сыграли в рулетку. Но они проиграли. Сейчас это уже очевидно. Более того, ситуация станет значительно хуже, чем при Порошенко.

В пропасть ухудшения отношений с Россией можно падать бесконечно. Хотя, пожалуй, предел все-таки есть. Это падение ВВП на душу до африканского уровня 3.5-4 тыс дол. После чего начинается распад социальной ткани.

Легко демонстрировать политическую волю на экране. Не получилось с первого раза - сделали второй дубль.

Значительно сложнее - в реальной жизни. Она дает только один дубль.

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Донбасс Петр Порошенко Минские соглашения Слуга народа За життя Андрей Головачев Андрей Парубий Украина новости Украины Оппозиционная платформа - За жизнь
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