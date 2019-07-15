Похабное дежавю "пророссийскости"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Давно в политике. Во многом участвовал. Еще больше видел и знаю.

Так вот, сегодня — ничего нового. Наоборот, навевает уныние своей повторяемостью.

Уже был "абсолютно пророссийский" президент Кучма, неожиданно победивший реестрового патриота Кравчука. Кучма, который прорывался к должности исключительно с целью сдать Украину Кремлю. И кричали об этом те же проигравшие сторонники бывшего, а также те самые писатели и прочие деятели искусства, что и сейчас про Зеленского. Многие, вроде Забужко — так натурально те же.

И были жеманные стоны, что Кучма — он такой неотесанный, не знает этикета-протокола, позорит страну своей хамской непосредственностью.

Читайте такжеКак Зеленский пытается выкинуть из политики Порошенко и его окружениеИ ехидничали, что Кучма работает президентом в администрации Табачника. Теперь Кучму поменяли на Зеленского, а Табачника — на Богдана. Вот только в интернете пускать пену удобнее.

Что характерно, те же самые непримиримые критики Кучмы через пять лет, в 1999 году, дружно голосовали за этого самого Кучму как проверенного гаранта независимости и суверенитета Украины...

Вот хорошо, что Зеленский на второй срок не собирается. А то бы у ряженых патриотов опять "невдобно" вышло.

Если ты действительно патриот, то делай, что можешь, для своей страны. И будь, что будет. Вот только не надо радостно предвещать, что капитан корабля обязательно направит корабль на айсберг. Потому что мы все на корабле Украина.