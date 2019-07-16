После поставок С-400 трения между Турцией, США и Россией начинают ускоряться

Российские комплексы С-400 уже в Турции

Ну что ж, российские ЗРК С-400 официально в Турции. Заказ выполнен. Эрдоган всё-таки дожал ситуацию до логического конца.

Теперь начинается новый этап противостояния в треугольнике Турция-США-Россия.

Первое, чего стоит ожидать - борьбы за анти-турецкие санкции. Согласно закону CAATSA, президент Дональд Трамп обязан ввести санкции против Турции за закупки российской военной техники и вооружений.

Конгресс США твёрдо намерен это сделать. Открытым остаётся вопрос типа санкций, которые должен выбрать сам президент.

В свою очередь, Дональд Трамп занимает неопределённую позицию по данному вопросу.

С одной стороны, он должен наказать Турцию за то, что она предпочла российское вооружение американскому, и не прогнулась под ультиматумы и угрозы Трампа, которые он считает успешной дипломатической тактикой.

С другой стороны, на саммите G20 Трамп обещал Эрдогану "порешать" вопрос" и не сильно наезжать на Анкару. Видимо, там в ход пошли аргументы, связанные ещё и с другими аспектами двусторонних отношений, включая Сирию.

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К слову, Трамп может в любой момент вывести из-под санкций турецкие компании через специальный исполнительный указ. Такая возможность у него есть, и на неё надеется Эрдоган в случае введения ограничений Конгрессом США.

Второе, за чем надо будет наблюдать - это дальнейшая судьба этих ЗРК С-400. Будут ли они реально развёрнуты и работать? Эрдоган настроен положительно, но это может триггернуть Штаты ещё раз.

Третий процесс - Кипр. В качестве "наказания" и ответной реакции на сближение Турции и РФ, Конгресс США рассматривает вопрос снятия эмбарго на поставки оружия Кипру. Накачивание его оружием может разморозить конфликт на острове, разделённом между греческой и турецкой частью.

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Там ещё завязаны газовые интересы. Турция уже месяц проводит в спорной зоне у берегов Кипра геологоразведывательную деятельность, отгоняя корабли других государств.

Четвёртое - Сирия. Турция планирует развернуть ЗРК С-400 у южных границ возле Сирии и Ирака. Это может стать дополнительным рычагом давления на Россию, США и Иран, чтобы те не мешали Анкаре проводить военную операцию против местных курдов. Если турки почувствуют, что они владеют ситуацией, то могут пойти на долгожданную военную операцию на северо-востоке Сирии, где стоят американские войска. А это ускорит их вывод из Сирии.

Короче, в ближайшие недели узнаем, что будет с турецко-американскими и турецко-российскими отношениями в дальнейшем.